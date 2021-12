Casa de Jimi Hendrix vai virar museu

Segundo informações da revista britânica NME, a casa na qual o guitarrista Jimi Hendrix morava, em Londres, será transformada em um museu. Uma concessão no valor de cerca de R$ 4,6 milhões permitirá à instituição Heritage Lottery Fund recriar o interior do flat, no qual Hendrix morou a partir do verão de 1968. Ele viveu no lugar acompanhado de sua namorada, Kathy Etchingham, e pagava um valor equivalente a R$ 116 por semana pelo aluguel. Hendrix declarou que a casa foi seu "único lar". No século 18, o compositor Handel morou no flat ao lado.

