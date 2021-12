Cartão-postal do Rio, Cristo Redentor completa 84 anos

O Cristo Redentor completa nesta sexta-feira, 12, 84 anos. As celebrações começaram às 7h, com uma bênção à cidade do Rio de Janeiro, feita pelo cardeal arcebispo dom Orani Tempesta. Em seguida, houve a celebração de uma missa em ação de graças pela existência do monumento e as apresentações de uma orquestra e de um coral dinamarquês.

A Arquidiocese do Rio de Janeiro também aproveitou as celebrações para lançar um aplicativo para telefones celulares chamado Minuto de Fé, que busca facilitar a comunicação entre padres e fiéis, fornecendo agendas, locais e histórias de cada paróquia da cidade.

O monumento do Cristo Redentor foi inaugurado em 1931, no alto do Morro do Corcovado, na Floresta da Tijuca. A escultura, projetada pelo engenheiro Heitor da Silva Costa e pelo pintor Carlos Oswald, foi esculpida pelo francês Paul Landowski, com a ajuda do engenheiro calculista conterrâneo Albert Caquot. A obra de instalação no alto do morro, iniciada em 1926, durou cinco anos.

O monumento, feito em concreto armado e pedra sabão, tem 30,03 metros de altura, além de uma base de 8 metros, que abriga a capela de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. De envergadura, são 29,6 metros.

adblock ativo