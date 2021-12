Carnaval de Maragogipe é prestigiado em Portugal

O município de Maragogipe, distante 139 quilômetros de Salvador, apresenta um Carnaval de grande diversidade cultural e forte influência ibérica. Por esta riqueza é que, pela segunda vez, participará do Festival Internacional da Máscara Ibérica (Fimi), que acontecerá entre os dias 8 e 11, na cidade de Lisboa, em Portugal.



O Carnaval de Maragogipe será o único representante do Brasil no evento, um dos mais importantes do calendário cultural europeu que reúne artistas de Portugal, Espanha e Itália.

Luiz Carlos Brasileiro, um dos diretores da Amma - Associação de Músicos de Maragojipe, informa que, além dos mascarados, três artesãos participarão do evento: Memeu Barbudo, Márcia Rangel e Renato dos Santos, apresentando suas máscaras e fantasias carnavalescas.

Orquestra popular



Marcará presença, também, a Orquestra Popular de Maragojipe, formada por músicos das tradicionais filarmônicas locais."Neste ano, a comitiva contará com 13 pessoas, entre músicos, artistas, artesãos e produtores. No ano passado, só foram duas pessoas", informou Luís Carlos Brasileiro.



Ainda segundo Brasileiro, um estande representando manifestação carnavalesca de Maragogipe será montado no bairro de Rossio, em Lisboa, onde acontece uma grande feira, que reunirá grupos de artesãos que apreciarão trabalhos artísticos de cada país.

Entrudo



"O entrudo é o principal elemento de influência do Carnaval de Maragojipe. O intercâmbio fortalecerá mais ainda essa ligação cultural, provocando uma troca de experiências entre artistas portugueses e espanhóis e artistas maragojipanos, frisou Brasileiro .



O Festival Internacional da Máscara Ibérica - Fimi é um projeto de turismo internacional. O evento promove um grande desfile de máscaras tradicionais. No ano passado, de acordo com Brasileiro, envolveu mais de 450 mil visitantes durante seus quatro dias de realização.

Além dos desfiles de mascarados, o evento conta com shows musicais, exposições, artesanato, gastronomia, enologia, animação de rua e concursos.

O diretor da Amma lembra que, ao elemento ibérico, o Carnaval de Maragogipe adicionou outras influências, como as africanas e as indígenas.

adblock ativo