Capela de Astorga é o ponto mais deslumbrante

As torres cilíndricas coroadas por capitéis, o fosso... Tudo dá a esta criação arquitetônica um ar romântico, fornecendo um eco da era medieval que eclode perante as fachadas severas das muralhas romanas e a estrutura do gótico tardio da catedral.

A funcionalidade é esquecida neste palácio, que constitui um grito de fantasia no meio do Caminho de Santiago. O palácio é mais um sonho que uma residência episcopal, algo que o Cabido diocesano não compreendeu com a morte do bispo (1893), o que motivou a paralisação momentânea do projeto. Reatadas as obras em 1907, sob a direção do arquiteto Ricardo Guereta, o palácio ficou pronto em 1915.

Nenhum bispo nunca morou nele. Um literato espanhol, desorientado em suas salas, disse que procurou em algum dos aposentos o túmulo da Branca de Neve. Atualmente, esta joia do Modernismo é um museu de arte religiosa.

O palácio é orientado de noroeste a sudeste; é feito de granito branca e com cobertura de telhas, materiais que lhe outorgam uma personalidade frente às construções mais rosadas da muralha e da catedral.

Tem uma forma levemente retangular, com uma série de entradas e saliências, entre as quais se destacam os quatro torreões cilíndricos, um deles, o do noroeste, mais largo porque nele há uma escada de caracol que liga todos os andares. Toda essa irregularidade da superfície exterior permite uma claridade extraordinária.

A planta baixa é uma espécie de cripta sustentada por grandes colunas com abóbadas rebaixadas; vidraças e portões que dão para o fosso e permitem o acesso da luz e da ventilação. Nos andares seguintes, uma das características mais notáveis é a abundância da luz, o que nos lembra o domínio da técnica e estética do gótico pelo arquiteto catalão. Esse domínio da luz culmina na capela do palácio, o ponto mais deslumbrante.

Nas paredes laterais há afrescos inspirados em tapeçarias flamengas. O altar, desenhado por Juan Moya, é uma peça delicada em mármore de Carrara, sobre a qual se destaca uma bela virgem, com o Menino Jesus, do escultor Enrique Marín. O conjunto é uma obra-prima.

