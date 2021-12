Caos urbano e paisagens admiráveis na capital do Vietnã

Chegamos a Hanói à noite e fomos direto à casa de Hieu, nosso anfitrião vietnamita do couchsurfing. Dormimos em um colchão inflável dentro de uma barraca de camping montada sob um varal tomado por cuecas, no último andar da casa (leia-se, laje). Coisa de mochileiro. Depois de uma boa noite de sono, despertamos pela manhã com o som da cidade grande. As ruas já estavam em polvorosa e as buzinas deixavam isso claro. A capital do Vietnã é conhecida por sua imensa quantidade de motos. Elas andam por onde querem: na contramão, na calçada, sempre espremidas. Às vezes, com cinco pessoas em cima, mais um ventilador e um porco. É alucinante. O trânsito é lento, para não dizer caótico. Semáforos são apenas enfeite. Ninguém usa. Nem pedestre, nem veículo. Quem quer atravessar a rua deve olhar para frente e simplesmente ir, com fé, sem pensar no amanhã ou olhar para os lados. As motos desviam com maestria. O sistema é esse e é uma bagunça tão intrínseca que funciona.

Andar na garupa de uma moto em Hanói é uma experiência necessária, coisa que a gente fez algumas vezes. Em uma delas, estávamos mais para lá do que para cá depois de meia dúzia de cervejas baratas em um movimentado boteco do centro. Pagamos o equivalente a 75 centavos de dólar por um chopp achando aquilo o máximo, para logo depois descobrir que na outra esquina havia cerveja a 25 centavos… Mas, naquela volta para casa, éramos Trini, eu e o piloto, à noite, em uma mesma scooter minúscula, caindo aos pedaços, na contramão de uma via com tráfego intenso, buzinando loucamente e sendo buzinados. Achei fantástico. Muito mais divertido que andar em ônibus ou táxi e ficar preso no engarrafamento.

Nos perdemos por vielas e becos que estão por todo lado. Hanói foi construída assim, e as pessoas chegam às suas casas pelos becos. Ficamos surpresos ao descobrir que o metro quadrado na capital pode custar o mesmo que em cidades como Tóquio ou Paris. Só que este é um país comunista, e o povo é pobre. Resultado: meia dúzia de famílias dividem uma mesma casa, às vezes com três, quatro andares. Se por um lado o calor humano pode ser um pró, na prática, claro que há inconvenientes… A ordem da fila para usar o único banheiro da casa, por exemplo, precisa ser decidida de antemão, e não há opção senão acordar mais cedo todo santo dia para tomar banho e escovar os dentes; afinal, todos trabalham.

Notamos que fazer tai chi e jogar badminton (peteca com raquete) nas praças são atividades corriqueiras. Nas ruas, algo bastante curioso nos chamou a atenção: uma grande quantidade de pessoas queimando dinheiro. A princípio questionamos a sanidade mental daqueles indivíduos, mas logo entendemos que as cédulas não eram verdadeiras e que se tratava de um costume local, uma tradição de "mandar" dinheiro para os antepassados. "E os mortos precisam de dinheiro…?", perguntamos a uma moça na rua. "Óbvio que sim!", respondeu ela. OK, então.

Tabaco no bambu

Em Hanói há cafés por toda parte - herança dos colonizadores franceses - e neles muita gente fuma thuoc lao, um enorme tubo de bambu com tabaco e água que funciona de maneira similar ao narguilê. Os homens fazem fumar aquilo parecer a coisa mais tranquila e relaxante do mundo. Pedi para provar e fui atendido de pronto. Não aguentei nem dois segundos de trago. Veio como um soco no estômago. Tossi a ponto de quase botar as tripas pela boca e, claro, riram de mim.

Entre arroz frito no almoço e noodles com frango na janta, descobrimos bo bia, um quitute de rua popular que os vendedores preparam na hora, na parte de trás de suas bicicletas. São duas folhas de papel de arroz recheadas com um favo de mel desidratado, coco fresco ralado e gergelim. Perfeito. Também nos apaixonamos pelo tradicional café vietnamita, que leva leite condensado e pode ser servido quente ou gelado. Eu, que sou uma formiga, todos os dias tomo uns três.

Eventualmente deixamos Hanoi e tomamos um ônibus para a Baía de Ha Long, a 170 km. Como não poderia deixar de ser, ficamos embasbacados com o cenário, que é Patrimônio Mundial da Unesco. São cerca de 3.000 ilhas de calcário que se elevam das águas do mar da China. Não havia sol, mas o céu nublado com tons de cinza e azul petróleo nos deixou igualmente felizes. Dá para chegar à Baía de Ha Long por contra própria e lá contratar um passeio, mas a gente preferiu fazer negócio ainda em Hanói, e terminamos embarcando em uma espécie de barco de cruzeiro e passando uma noite a bordo.

O lugar é impressionante. Subimos até o topo de um monte e tivemos a sorte de acompanhar o voo de duas águias que faziam graça por ali. Remamos em caiaque entre as ilhotas e, à noite, os tripulantes nos ensinaram a pescar lula. Eu fracassei, mas Trini se manteve perseverante e conseguiu pescar uma.

