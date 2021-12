Canais de Amsterdã completam 400 anos

O anel de canais de Amsterdã completa 400 anos de existência após sua construção no século de ouro holandês, 17, quando a capital experimentou uma explosão econômica e cultural que a transformou no centro do conhecimento, da abertura e da tolerância.

Os 120 canais que servem Amsterdã, considerados Patrimônio Cultural da Unesco desde 2010, são hoje o principal diferencial da cidade vista de cima, e parecem um labirinto urbano entre seus meandros.

A maioria dos 40 museus que a cidade abriga está à beira do anel de ruas aquáticas concêntricas, segundo explicou o diretor da organização Amsterdam Heritage Museum, Bjorn Stevens.

"Queremos que a cidade inteira se apresente como uma vitrine única", explicou Stevens, que também lembrou que este órgão foi criado em 2011 para reunir conjuntamente os interesses dos museus grandes e pequenos da cidade.

Esplendor - As residências senhoriais majestosas às margens dos canais, hoje povoados também com um total de 2.700 casas flutuantes, lembram o esplendor da Idade de Ouro, entre os séculos 16 e 17, quando os canais foram construídos.

"Transformada em uma cidade que atraía ricas famílias judias, paraíso para os sefardistas e local que acolhia imigrantes cultos, Amsterdã cresceu na Idade de Ouro de forma surpreendente, passando de 50 mil para 200 mil habitantes em 75 anos", disse Sander Rutjens, gerente da exposição sobre os anos dourados holandeses no Museu de Amsterdã apresenta por conta do quarto centenário da construção dos canais.

No meio dessa explosão populacional, a cidade começou a expandir seu território graças ao inovador plano urbanístico e hidráulico de construção de canais. Práticos para transportar as mercadorias por água no século 17, os canais eram nessa época uma espécie de esgoto coletivo cheio de lixos atirados das casas e das embarcações.

"O cheiro insuportável dos canais no verão provocava a mudança da nobreza e da classe alta para suas residências mais afastadas", explicou Rutjens em uma sala do Museu de Amsterdã, que conta com 99 bacalhaus secos para reproduzir o cheio que as águas da cidade emanavam há 400 anos.

Modernidade - Embora até 2005 as embarcações seguiram lançando na água grande parte de seus resíduos, foi criado um sistema para abrir comportas que se conectam com o rio Amstel, o que impede que a água fique parada.

Aspectos de modernidade também surgiram entre os recém estreados canais da atual capital econômica holandesa, que foi palco das primeiras transações da Bolsa e sobre cujas águas navegaram as embarcações da empresa VOC, a primeira a dividir a propriedade de suas embarcações em participações múltiplas.

Junto ao esplendor comercial, a riqueza dos empresários trouxe o desenvolvimento científico, especialmente o médico, representado magistralmente no quadro "Lição de Anatomia", do pintor holandês Rembrant van Rijn (1606-1669).

Amsterdã também se transformou no coração da liberdade de expressão e de religião, heranças que mantêm até hoje, segundo disse perante a imprensa o prefeito da cidade, Eberhard van der Laan, para quem a "liberdade é o espírito da cidade".

Para o prefeito de Amsterdã, a cidade vive sua terceira Idade de Ouro, sendo a sede de 2.200 companhias internacionais e contando com uma das internets mais rápidas da Europa.

