Canadá: Destino em qualquer estação

As brancas paisagens de dezembro, logo na saída do aeroporto internacional de Ottawa, no Canadá, chamam a atenção de quem está acostumado com o calor soteropolitano. A capital canadanse se mostra ser, desde o início, um misto de riqueza arquitetônica, cultura, história e diversão. É uma bela entrada para um passeio pelo País tão atraente em geografia e acolhedor na gentileza e educação de seu povo.

Ottawa, localizada no leste, dentro da província de Ontário (mesma de Toronto e Cataratas de Niágara), é um centro político e de cultura e compacto. Com ruas impressionantemente limpas e organização urbana muito bem planejada, é a cidade ideal para se conhecer quase toda a pé.

Mesmo no inverno (com temperaturas abaixo de 10º), com um roteiro prático, os principais pontos turísticos são facilmente visitados em dois ou três dias. Mas é bom reservar mais um tempo para curtir com calma museus e a vasta programação cultural.

As opções de guias são muitas e facilmente acessadas no hotéis ou mesmo locais estratégicos, como em frente ao imponente prédio do Parlamento Canadense. Escolha ideal para uma viagem de fim de semana, já que tudo funciona.

História preservada - Só de museus a cidade tem pelo menos dez boas opções (são mais de 30 disponíveis). Entre eles destaque para o Museu Canadense da Civilização (Canadian Museum of Civilization), que é uma obra-prima arquitetônica. Além disso, é o maior e mais popular do Canadá, oferece de mil anos de história canadense, a maior coleção de totens do mundo, além de exposições temporárias.

Visita importante também é ao Museu de Guerra Canadense (Canadian War Museum). Conta a história militar do país desde o registro da primeira morte violenta no Canadá há milhares de anos, às mais recentes participações do país em conflitos armados. Tem ainda objetos como canhões navais, tanques, aviões a jato, dentre outros.

Outros destaques em museus fica com o Museu Canadense de Natureza (construído ao estilo gótico, famoso por ser um dos centros da ciência e biodiversidade) e o Museu de Ciência e Tecnologia do Canadá (no qual se interage com as exibições de ciência e tecnologia, transportes, comunicações, espaço, tecnologia doméstica e computadorizada).

Vale a visita ainda à Galeria Nacional do Canadá (National Gallery of Canada), que é um chamativo edifício construído em vidro e granito e onde está a coleção de arte nacional. O acervo é composto por obras contemporâneas e trabalhos do artista norte-americano Andy Warhol. Há também grande número de peças de nomes famosos como Marc Chagall, Henri Matisse, Claude Monet, Vincent van Gogh, Pablo Picasso e Salvador Dalí.

Pelas ruas - Em Ottawa se pode curtir espaços livres, incluindo rotas de bicicletas, corridas, passeios de barco, descida de corredeiras no verão e mais, patinação, esqui, snowboarding no inverno. Andar pela capital é agradável e se faz de forma quase intuitiva. Sinalizada, é mais fácil se perder admirando as belas paisagens que surgem no meio da arquitetura histórica do que por falta de orientação. Também, o povo é gentil e por vezes se encontram pessoas a orientar turistas menos atentos.

A dica é começar pelo centro. O Canal Rideau (que funciona como o Canal do Panamá) corta a cidade é o maior do mundo. Oferece passeios de barco no verão e patinação no gelo no inverno (também a maior pista de gelo do mundo), serve de via de acesso e é usado para praticar hóquei.

Por perto, o passeio obrigatório fica com o prédio do Parlamento (Parliament Hill), que é a sede do governo, tem entrada gratuita e uma revista de segurança como nos aeroportos. Além da arquitetura gótica e uma fantástica biblioteca (única parte que restou do incêndio que consumiu o prédio em 1916), o visitante tem que subir no topo da Torre da Paz para uma visão de 360 graus de quase toda a cidade.

Ótima para compras, principalmente para quem procura exclusividade e qualidade. Rode pelo histórico mercado ByWard, que é um mosaico de barracas de produtores rurais, lojas especializadas e muitas galerias, butiques de modas e estúdios. As compras seguem para o Rideau Centre, um shopping com 180 lojas diversas e um dos mais adorados destinos dos brasileiros. É uma cidade viva, com festivais diversos o ano inteiro, incluindo o Bluefest, Jazzfest, Chamberfest e Festival do Folk de Otawa, entre outros.

* Jornalista viajou a convite da Canadian Tourism Commission

