Campos do Jordão incrementa visitas com programação natalina

Campos do Jordão, a cidade do interior paulista que mais se parece com as idílicas vilas dos Alpes suíços, quer atrair um bom número de turistas de São Paulo e de todo o País para o período natalino. É com este objetivo que a Fundação Lia Maria Aguiar, em parceria com a Prefeitura e associações e entidades de classe do município, realiza até o dia 6 de janeiro o Natal dos Sonhos.

Algumas atividades já vêm acontecendo desde o dia 15 de novembro, como a Casa do Papai Noel, e o concurso da Mais Bela Árvore Natalina, entre outros. A elas soma-se a Temporada Gastronômica de Natal, com pratos preparados pelos principais restaurantes de Campos do Jordão. A expectativa do Campos do Jordão Convention & Visitours Bureau é que haja ocupação de 90% da rede hoteleira no período do Natal e 100% no Réveillon.

