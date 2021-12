Campanha nas redes sociais estimula turismo consciente

Salvador figura, nesta terça-feira, 18, no segundo post da campanha "Jogo Limpo" que o Ministério do Turismo promove nas redes sociais para estimular viajantes a consumir de modo consciente produtos e serviços relacionados ao turismo. A indicação de diversão a preço acessível para quem visita a capital baiana é o Elevador Lacerda, que liga as cidades Alta e Baixa ao preço de R$ 0,15.

O Ministério do Turismo começou a campanha, na sexta-feira, 14, com o Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, cuja entrada custa apenas R$ 6. No local, é possível conhecer uma das mais belas e bem preservadas áreas verdes da cidade e cerca de 6.500 espécies.

A intenção é também indicar diárias de hotéis, bilhetes de companhias aéreas, tarifas de restaurantes e demais serviços, públicos e privados, com a colaboração dos próprios turistas e moradores das cidades turísticas.

Para participar da campanha, o consumidor pode enviar textos e marcar fotos com as hashtags #JogoLimpo e #TurismoConsciente pelo Facebook, Twitter, Google Plus e Instagram.

Segundo o ministro Gastão Vieira, os turistas exercem um papel determinante quando privilegiam aqueles que cobram justamente e se recusam a pagar preços abusivos. Da mesma forma, continua o ministro, os empresários que cobram valores adequados merecem visibilidade.

"Da mesma forma, entendemos que os empresários que cobram valores adequados merecem visibilidade. É uma forma, portanto, de premiar quem joga a favor do turismo brasileiro", afirma.

Na segunda etapa da campanha, será lançada uma cartilha de consumo consciente com dicas de viagem e contratação de serviços turísticos. Os empresários do setor também poderão aderir à campanha por meio de um selo do MTur com os dizeres "Eu Jogo Limpo".

