Californiana San Diego prega a consciência ambiental

O turismo de San Diego prega a sustentabilidade. A consciência ambiental presente nos habitantes pode ser percebida, principalmente, pela quantidade de opções de lazer ao ar livre e pela valorização da natureza. Um dos locais mais visitados tanto pelos moradores quanto pelos turistas, e que comprova o gosto pelo verde dos cidadãos, é o complexo Balboa Park.

Conhecido como um dos maiores parques culturais urbano do país, o complexo Balboa Park conta com 4,8562 quilômetros quadrados de jardins, trilhas de bicicleta e caminhada, restaurantes e museus, além de outras recreações, como o zoológico.

Dentre os 15 museus, estão o The San Diego Museum of Man (com artes asteca e maia), The San Diego Museum Of Art (com artes plásticas de vários continentes), o San Diego Air & Space Museum (com exibições de aviões e artefatos espaciais e aéreos) e o San Diego Automotive Museum (com uma coleção de automóveis antigos).

Jardins - No parque Balboa também está localizado o Botanical Building, com certeza a atração mais fotografada do parque, com mais de 2.100 espécies de plantas (como samambaias, cicas, orquídeas e plantas tropicais, dentre outras) em seu interior e com o famoso lago com lírios em frente.

