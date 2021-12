Caldas Novas é paraíso das águas termais

Caldas Novas, em Goiás, possui uma mistura peculiar: águas quentes e uma ampla infraestrutura de lazer. Isso fez com que a cidade, junto com sua vizinha, Rio Quente, se tornasse um dos principais pontos turísticos do Brasil. Repleta de hotéis, parques temáticos e resorts. Ambas cidades exploram piscinas e fontes de águas naturalmente aquecidas (37°C), reforçadas por atividades recreativas que atraem milhões de turistas todos os anos.

Entre os atrativos mais conhecidos, o turista pode encontrar o parque aquático Hot Park, que fica no complexo de diversão do Rio Quente Resorts, e tem atrações como toboáguas radicais e até uma praia artificial – na qual é possível, inclusive, aprender a surfar. Tudo isso em pleno Cerrado, a 1.000 km do oceano. É um destino único, capaz de encantar crianças e rejuvenescer os mais velhos.

Caldas Novas é uma cidade que vive literalmente da água que brota do chão e recebe cerca de quatro milhões de turistas ao longo do ano atraídos por suas águas termais. De acordo com dados divulgados por Marcos Faria, presidente do Convention Bureau de Caldas Novas, a cidade possui a segunda maior quantidade de leitos no país, perdendo apenas para São Paulo, e é considerada a maior estância hidrotermal do mundo.

Ao visitar a cidade e se maravilhar com as águas termais, muitos turistas se perguntam como isso é possível. Estas águas vêm das chuvas, mas após cair no solo, se infiltram cerca de 2.000 m no subsolo. Segundo os especialistas, o calor das profundezas aquece a água, que, devido à alta pressão, volta à superfície. Além de toda a sensação que banhar-se nestas águas traz, o turista ainda pode contar com o alívio de dores nas articulações e nos músculos.

O Parque Estadual da Serra tem 123 quilômetros quadrados (Foto: Divulgação)

Por mais que as águas termais sejam o principal atrativo turístico da cidade, há outros pontos que também valem a pena conhecer. Seja o visitante religioso ou não, uma visita à principal igreja da cidade é parada obrigatória e faz parte do roteiro de todo turista. A matriz Nossa Senhora das Dores foi construída em 1850 e é a construção mais antiga de Caldas Novas. Para os que possuem interesse em conhecer a gastronomia local, ao sair da visita à igreja, diversos bares e restaurantes estão instalados ao redor.

Aos aficionados por esporte e àqueles que querem ter um contato ainda maior com a natureza, é possível praticar ciclismo no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas. O Parque foi criado nos anos 70 para proteger o principal ponto de recarga do lençol termal da região, e só foi estruturado para receber os visitantes em 1999. Em toda a sua extensão, de 123 quilômetros quadrados, as belezas da flora e fauna do cerrado brasileiro colorem o cenário. Uma vez dentro do parque, é possível fazer duas trilhas – Cascatinha e Paredão –, sendo que ambas levam a cachoeiras e a mirantes que revelam magníficas paisagens a 1.043 m de altura. As caminhadas, que levam entre 1h30 e 2h30, só podem ser feitas com o acompanhamento de guias. Entre as recomendações feitas por eles para um melhor aproveitamento durante a estadia, estão o uso de sapatos apropriados e confortáveis, calças compridas e protetor solar. Lanche e sacos de lixo também são necessários.

Buscando agradar a todos os gostos, a cidade ainda conta com um ótimo lago para aqueles que não seguem o gosto da maioria e preferem águas frias. O lago Corumbá é ótimo para a prática de esportes náuticos, como jet ski e windsurf, e passeios de barco. Para tornar a visita ainda mais proveitosa (e saborosa), ao longo da orla os turistas podem degustar petiscos ou até mesmo uma cerveja, devido à quantidade de barzinhos que o local possui.

Doces

Uma das marcas registradas de Caldas Novas também é sua produção de doces. Três das lojas mais conhecidas da região são Dona Maria, Dona Ana e Dona Olga. Elas possuem produtos à base de doce de leite, frutas e compotas.

O doce está presente inclusive em uma das bebidas mais conhecidas da cidade, a Pequirula, uma versão do licor Amarula, porém, feita com pequi, fruto típico do cerrado. O pequi fica na cachaça por seis meses e depois é misturado com leite condensado caseiro, baunilha e chocolate. Após a mistura, a bebida está pronta para ser saboreada.

