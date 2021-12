Cabine de vidro nos Alpes dá sensação de pisar no vazio

Dar um passo em direção ao vazio, do alto de uma montanha de quase 4 mil metros nos Alpes Franceses. A sensação pode parecer assustadora, mas é isso que vai proporcionar aos turistas uma nova atração que será inaugurada no próximo dia 21

Instalada no topo do ponto de observação mais alto da montanha Aiguille du Midi, que tem 3.842 m no total, a plataforma "Step into the Void" (passo em direção ao vazio) de cinco lados é toda de vidro e se projeta para fora do terraço.

Como o chão também é transparente, turistas poderão enxergar um vácuo de mil metros abaixo dos pés, além da vista da cadeia montanhosa que fica acima da cidade de Chamonix.

Turistas têm que usar pantufas para pisar no mirante envidraçado.

adblock ativo