Brasileiros vão viajar a Cingapura por até 30 dias sem visto

Cidadãos brasileiros que viajarem a Cingapura, no sudeste asiático, por período de até 30 dias, não precisarão de visto em seu passaporte. Para desembarcarem, será dispensada a permissão para entrar no país. Bastará ter em mãos o passaporte do Brasil para passear e fazer negócios.

O acordo entre os países, assinado pela presidenta Dilma Rousseff e publicado no "Diário Oficial" da União nesta quinta-feira, 9, entrará em vigor nos próximos dias. É que os dois países precisam informar a mudança aos órgãos internos que irão trabalhar de acordo com a nova regra.

Segundo o documento, no entanto, os visitantes não podem passar mais de 180 dias por ano no outro país ou exercer qualquer tipo de atividade remunerada. Cingapura é uma cidade-Estado com 5,3 milhões de habitantes.

Em relação à emissão de vistos permanentes, de cortesia, oficiais ou diplomáticos, não há qualquer alteração. A legislação que rege a emissão de vistos brasileiros a estrangeiros, de um modo geral, em que não há acordos específicos, é a lei do estrangeiro.

