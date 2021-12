Brasileiros escolhem o próprio país como destino

Fazer turismo pelo Brasil não atrai apenas os visitantes estrangeiros, atraídos especialmente pela Copa do Mundo e pelas belezas naturais. Os brasileiros também estão preferindo viajar por aqui. É o que revela a Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem, segundo a qual 69,6% dos brasileiros que pretendem fazer alguma viagem nos próximos seis meses, período que inclui a Copa do Mundo, devem optar por cidades brasileiras.

O percentual é maior do que o registrado em abril do ano passado (66,8%). Os moradores de Recife (76,4%) são os que mais desejam viajar pelo Brasil, entre as sete capitais monitoradas, seguidos por Brasília (72,1%), Rio de Janeiro (71,8%), São Paulo (68,4%), Belo Horizonte (67,2%), Salvador (63,5%) e Porto Alegre (48,9%).

O avião é hoje o meio de transporte preferido do viajante brasileiro, conforme revela a pesquisa. Ele é requisitado por 61,1% dos turistas que manifestaram intenção de viajar pelos próximos seis meses.

Os cariocas registraram o maior aumento na intenção de viajar de avião entre as capitais monitoradas, subindo de 57,6% em abril do ano passado para 68,9%, em abril deste ano, um aumento de onze pontos percentuais. A preferência pelo meio aéreo teve maior destaque entre os turistas com faixa de renda entre R$ 2.101 a R$ 4.800: de 52,5% para 61,7%. Já a faixa etária dos viajantes mais jovens, com menos de 35 anos, foi a que registrou o maior aumento: de 73,1% para 81,8%.

Já a capital Porto Alegre é a cidade do país cujos moradores registraram o maior índice de hospedagem em hotéis e pousadas: 71,3%. O percentual está acima da média das sete capitais monitoradas (53,3%) em abril pelo Ministério do Turismo. Na sequência estão Brasília (67,5%), Salvador (60,1%), Rio de Janeiro (54,2%), Belo Horizonte (52,2%), São Paulo (51,2%) e Recife (50,6%).

O levantamento é realizado mensalmente pelo Ministério do Turismo em parceria com a Fundação Getúlio Vargas com dois mil moradores de sete cidades do país: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, todas sedes da Copa. As capitais representam 70% do fluxo de turistas do país.

