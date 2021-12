Brasileiros ajudam Aeroporto de Miami a bater recorde

O Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, bateu recorde de passageiros, grande parte deles formada por brasileiros. A pesquisa foi divulgada na última sexta-feira, 18, e se refere aos números do ano de 2012.

Segundo o levantamento, neste período passaram pelo local cerca de 39,5 milhões de passageiros e foram transportadas 2,1 milhões de toneladas, 4,6% mais do que no ano passado. Esse número representaum aumento de 1,1 milhões (3%) com relação a 2011.

O aumento do número de vôos que partes do Brasil com destino a Miami ou somente para escala na cidade foi um dos fatores que influenciou no aumento de passageiros. Atualmente, vôos que saem de Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo seguem em direção a cidade.

Em conjunto, American Airlines, TAM e Gol oferecem 123 voos semanais entre a cidade americana e as cidades brasileiras. Segundo os responsáveis pelo aeroporto, se mantiver essa tendência, em breve o número de visitantes internacionais, que na maioria são ou vão para a América Latina e Caribe, vai se igualar ao de americanos.

