Brasileiro quer viajar pelo Brasil e de avião

Se depender da disposição do brasileiro de viajar, os aeroportos vão continuar movimentados nos próximos meses. É o que revela a edição de novembro da Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem do Ministério do Turismo, que mostra que metade dos entrevistados que pretendem viajar nos próximos seis meses irão usar como meio de transporte o avião.

A sondagem é realizada mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas em 12 capitais apurou que 31,9% dos entrevistados pretendem viajar até maio de 2013. Ela mostra também que a preferência de 75% são os destinos nacionais. Somente 17,2% responderam que pretendem viajar para o exterior.]

Os estados do Nordeste são o objetivo de 42,6% dos entrevistados, seguidos dos destinos do Sudeste, com 26,5%. Já a região Sul foi a escolhida por 17,8% deste contingente. A sondagem aponta o automóvel, com 31,7% das indicações, como o segundo meio de transporte mais visado, seguido do ônibus, com 8,6%.

A preferência por hospedagem em hotéis e pousadas, com 52,5%, cresceu em relação a novembro do ano passado, quando a marca ficou em 51,4%. A disposição do viajante de ficar em casa de parentes e amigos também aumentou, de 32% para 35,7%.

