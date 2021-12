Brasileiro quer viajar mais pelo País

A Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem, realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) a pedido do Ministério do Turismo, aponta que aumentou o número de brasileiros dispostos a viajar nos próximos meses.

O resultado do mês de abril, com 28,3% de respostas positivas, é o melhor do ano e reafirma a preferência da maioria: 48,2% optam por viagens dentro do Brasil. Pouco mais de 21% dos entrevistados manifestaram intenção de viajar ao exterior. Isso mostra aumento expressivo no nível de indecisão em relação ao destino da viagem, que foi de 30,4%, o maior do ano, e bem superior aos 3,3% registrados em abril do ano passado.

