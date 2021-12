Brasileiro é o principal visitante estrangeiro da Flórida

Esqueça os clichês sobre brasileiros fanáticos pela Copa do Mundo que ficam em casa vendo os jogos. Aproveitando o bom momento na economia, turistas brasileiros destronaram os britânicos como maior grupo de visitantes estrangeiros na Flórida, sul dos Estados Unidos, por país de origem.

Orlando é de longe o destino mais popular e atraiu 768 mil brasileiros em 2013, superando os 759 mil da Grã-Bretanha, de acordo com cifras divulgadas na semana passada pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos.



Os britânicos foram o maior grupo de visitantes estrangeiros em Orlando, a cidade norte-americana mais visitada, no mínimo durante os últimos 15 anos. O número de estrangeiros não inclui o Canadá, que continua a representar o maior contingente destes visitantes ao Estado norte-americano, de 3,5 milhões em 2012, segundo a agência de estatísticas do Canadá.



Parques temáticos

Capital mundial dos parques temáticos e também notória pelas casas de chá e os bares britânicos, a cidade de Orlando tem uma quantidade cada vez maior de churrascarias brasileiras e vendedores que falam a lingua portuguesa.



O aumento no número de turistas brasileiros em Orlando, que saltou 20 por cento em relação a 2012, coincide com uma ligeira diminuição, a partir de 2006, de visitantes da Grã-Bretanha, que continua lutando com os efeitos da recessão, disse o porta-voz do Escritório de Convenções e Visitantes de Orlando, Mark Jaronski.



Número disparou

O Brasil enviou quase 1,2 milhão de pessoas à Flórida em 2013, e a Grã-Bretanha menos de 1,1 milhão. Em 2012, os brasileiros foram 971 mil, e os britânicos, quase 1,1 milhão. O número de brasileiros que vão aos EUA em geral disparou 292 por cento desde 2006, chegando a um total de 2,06 milhões de visitantes em 2013, de acordo com o relato do Departamento de Comércio.

Para mantê-los felizes durante a Copa do Mundo, o Flórida Mall, maior shopping center no centro da Flórida e destino internacional, montou uma estrutura com telões que exibem todos os jogos ao vivo.



Na Perfumeland, onde muitos dos 200 vendedores falam português, os turistas brasileiros compram malas extras para encher de eletrônicos, óculos escuros, relógios e perfumes.



"É o equivalente a quarenta Black Fridays consecutivas", disse o gerente-chefe de operações da empresa, Alejandro Pezzini. Pezzini, referindo-se à sexta-feira de grandes liquidações após o feriado de Ação de Graças nos EUA, para comparar o grande movimento da temporada de férias em junho e julho. Virtualmente, todos os brasileiros vão fazer compras e turismo.

