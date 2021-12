Brasil é 7º lugar no ranking mundial de cruzeiros marítimos

Com 732 mil turistas transportados em 2013, o Brasil manteve a 7ª posição no ranking mundial de cruzeiros marítimos. O número de viagens representa 3,4% da movimentação total de passageiros de cruzeiros marítimos no mundo. Segundo dados da CLIA (Cruise Lines International Association), em 2012, haviam sido transportados 805 mil cruzeiristas, deixando o País na quinta colocação.

Confira os dez primeiros do ranking

1 - USA - 11,016 milhões

2 - Inglaterra e Irlanda - 1,719 milhão

3 - Alemanha - 1,637 milhão

4 - Itália - 860 mil

5 - Austrália - 760 mil

6 - Canadá - 734 mil

7 - Brasil - 732 mil

8 - Espanha - 600 mil

9 - França - 520 mil

10 - Escandinávia (Dinamarca, Suécia e Noruega) + Finlândia - 350 mil

