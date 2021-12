Bondinho do Pão de Açúcar vende ingressos pela internet

O bondinho do Pão de Açúcar, um dos cartões postais do Rio de Janeiro, que tem 101 anos, se modernizou e já vende ingressos pela internet.

No site www.bondinho.com.br é possível adquirir, com cartão de crédito, o tíquete de entrada. A venda só é válida para agendamento.



Apesar da praticidade na compra, os valores ficaram mais salgados. Além do preço do guichê, de R$ 53 (inteira), será cobrada uma taxa de conveniência de R$ 5,30.

A venda online permite que os interessados agendem o dia da sua visita, como é comum em grandes monumentos do exterior. A partir de janeiro, a Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar vai estender as vendas até o período da Copa do Mundo.

