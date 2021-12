Boipeba fascina os visitantes com belezas naturais

De todas as praias e ilhas da Bahia, Boipeba é a que tem dado o que falar nos últimos dias. A ilha do arquipélago de Tinharé, pertencente ao município de Cairu, foi escolhida como a mais bonita do Brasil e a segunda da América do Sul.

A seleção foi feita pelos internautas do Traveller´s Choice 2013, do Trip Advisor, site especializado em turismo e um dos mais acessados neste segmento.

Boipeba deixou para trás outros destinos brasileiros de reconhecimento internacional como Fernando de Noronha (PE), Ilha Grande (RJ), as ilhas Santa Cruz e Isabela, do arquipélago de Galápagos, no Equador, e mesmo Ilha de Tinharé, conhecida por Morro de São Paulo.

Entre o rio e o mar - Localizada a 356 quilômetros de Salvador, uma das marcas de Boipeba é a tranquilidade e o contato com a natureza. O turista que visitar a ilha conta com várias opções de passeio, tanto no rio quanto no mar, em praias quase desertas.

Os principais deles são passeio de barco às piscinas naturais formadas por recifes de corais, até a Ponta dos Castelhanos e em volta da Ilha toda. Outras formas de desfrutar a natureza local são os passeios de canoa dentro do mangue e trilhas ecológicas em uma faixa da Mata Atlântica.

A charmosa vila de pescadores, conhecida como Velha Boipeba, conta com pousadas de pequeno, médio e grande porte. A vila foi fundada em meados do século 16 e é uma das mais antigas do País.

Os mais alternativos geralmente escolhem hospedar-se em campings, na praia de Moreré. Do centro da vila até a localidade, o visitante pode ir a pé (cerca de uma hora de caminhada) ou em trator-jardineira (menos de 30 minutos). As duas opções costumam ser escolhidas por quem busca um pouco mais de aventura.

A culinária local é outra atração: o visitante pode se deliciar com pratos como moquecas de camarão ou siri catado com banana da terra e a famosa "pimenta arriba saia".

