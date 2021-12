Beto Carrero World é eleito o melhor parque do Brasil

O Beto Carrero World foi eleito pelos usuários do site TripAdvisor como o melhor parque do Brasil e levou o prêmio Travelers' Choice™ 2015 Parques de Diversões e Aquáticos no Brasil.

A atração da Penha (SC) superou o Beach Park, em Aquirraz (PE), e Hot Park, em Rio Quente (GO). "Receber esse prêmio é motivo de muita alegria para toda a família Carrero. Acreditamos que nossa união, amor e dedicação nos levaram a essa conquista", afirmou Rogério Siqueira, diretor-presidente do Beto Carrero World.

O prêmio anual é baseado em milhões de avaliações postadas pelos viajantes no TripAdvisor em todo o mundo. Os vencedores foram determinados por meio de um algoritmo que levou em conta a quantidade e a qualidade dos comentários para parques aquáticos, parques de diversões, zoológicos e aquários em todo o mundo, ao longo de um período de 12 meses.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo TripAdvisor, 54% dos brasileiros pretendem visitar um parque de diversões em 2015. Entre eles, 39% costumam ir a parques com seus parceiros, 35% com seus filhos e 17% com amigos.

Com relação aos destinos, os Estados Unidos são a primeira escolha (62%), seguido pelo Brasil (30%). A diversidade de atrações, a segurança e as instações são os fatores mais importantes no momento de fazer a escolha de um parque. No prêmio mundial, os parques de Orlando - Universal's Islands of Adventure, Discovery Cove e Magic Kingdom - foram os três primeiros colocados.

adblock ativo