Belém oferece experiência e um mergulho na cultura amazônica

As mangueiras centenárias sombreiam as ruas largas e movimentadas e ajudam a amenizar o calor infernal que é de tirar passarinho do ninho. A chuva que teima em cair nos fins da tarde, religiosamente, faz parte da cultura local. A belíssima baía de Guajará emoldura a cidade de Belém, capital do Pará e porta de entrada da Amazônia. O vai e vem dos barcos que cruzam suas águas doces e barrentas inspira até o pior dos poetas. A capital paraense é prosa e poesia.

As suntuosas construções históricas, erguidas entre os séculos 17 e 19, são de deixar o visitante de queixo caído. O conjunto arquitetônico mescla edificações dos períodos das conquistas, como a da foz do Rio Amazonas, e o da ostentação marcada pela riqueza do ciclo da borracha.

Embora carregada de história, Belém não parou no tempo. Ao contrário, acompanhou o desenvolvimento do resto do país. Ora renovando-se pelos muitos ritmos musicais dos quais se orgulha, como o tecnobrega que ganhou o Brasil tendo como porta-voz a cantora Gaby Amarantos, ora pela reinvenção de sua rica e colorida gastronomia, difundida por chefs nativos como Thiago Castanho que cravou seu restaurante, o Remanso do Bosque, no ranking dos 50 melhores da América Latina, segundo a revista britânica Restaurant.

Como se não bastasse, há ainda o rico artesanato, as lendas, o folclore e as belezas naturais, que incluem a floresta amazônica e as belas praias de água doce. Mas o maior patrimônio de Belém é o seu povo alegre e hospitaleiro, resultado da mistura das muitas etnias que passaram por lá.

Impossível não se encantar com a espontaneidade dos feirantes do Mercado Ver-o-Peso, com a simpatia e o talento das vendedoras de tacacá, com os ribeirinhos que diariamente atracam seus barcos de pesca no cais do mercado cheios de histórias para contar. Definitivamente, Belém é o outro Brasil. O Brasil original.

Descobertas

Desbravar as riquezas do lugar requer tempo e disposição para se aventurar por suas avenidas e travessas repletas de histórias, se perder pelos seus parques, ou cruzar a baía em busca de um refúgio para almoçar ou simplesmente respirar o ar puro da floresta às margens dos igarapés, como a Ilha do Combú, a meia hora de barco da capital.

Antes, porém - e independentemente de ser católico ou não - é aconselhável visitar a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré. A santa é venerada pelos paraenses que a celebram no dia 11 de outubro com a maior procissão do planeta, ponto máximo da festa do Círio de Nazaré, que em 2014 reuniu 2 milhões de pessoas.

Após esse compromisso de fé, o visitante facilmente conquistará a simpatia do devoto povo que, apesar de já conviver com o medo da violência, ainda é capaz de desviar sua rota para auxiliar o visitante.

Com ou sem ajuda, bom mesmo é bater pernas pelo Centro Histórico e conectar-se com a origem da cidade fundada em 1616. A dica é começar pelo conjunto Feliz Lusitânio, onde vale visitar espaços como o Forte do Presépio, o Museu do Encontro, a Catedral da Sé e o Parque Residência, onde é possível identificar os vários períodos que a cidade viveu.

Caso opte por um roteiro curto na capital, o que seria uma pena, não pode deixar de incluir uma visita ao mercado Ver- o-Peso e a Estação das Docas para assistir ao pôr do sol. Se sobrar tempo, e é bom que sobre, visite o Museu Emílio Goeldi e o Espaço São José Liberato. Neste último, encontra-se o polo joalheiro com várias lojas.

Para fechar o roteiro, dê um giro pelo interior do Teatro da Paz, uma das joias da cidade, herança do apogeu do Ciclo da Borracha, e conheça o Museu de Arte Sacra. Na verdade, é uma antiga igreja abandonada, com suas imagens e altares esculpidos com a ajuda da mão de obra indígena, que reproduziu os próprios traços nos anjos e santos.

Embora metade do território paraense seja de área protegida (684 mil km² espalhados em 64 unidades de conservação pública e 43 terras indígenas demarcadas), Belém também privilegia a diversidade ecológica. Em parques como o Mangal das Garças, foram reproduzidos os diferentes ambientes da flora amazônica. Para fechar, passe pelo rio Guamá, na baía de Guajará, para se deslumbrar com a vista panorâmica de Belém. A bordo, o calor é mais intenso. Não pelo clima. É que o visual faz o coração bater mais forte.

O repórter viajou a convite da Secretaria de Turismo do Pará

