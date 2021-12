Beach Park inaugura mais um resort e nova dependência

Os tupi-guaranis não mentiam quando disseram que havia "água logo adiante" e acabaram nomeando como Aquiraz o lugar que seria a primeira capital do Ceará. Mas o que os antigos habitantes talvez não imaginassem é que aquele mar exuberante não seria suficiente para satisfazer os chamados homens brancos.

Séculos depois, ergueria-se em Porto das Dunas, a 15 km de Fortaleza, o complexo turístico Beach Park, que ocupa uma área de 180 mil m² e atualmente possui dois mil funcionários.

Mas, no início, em 1985, o que viria a ser o maior parque aquático da América Latina era uma simples barraca de praia. Ocupava uma área de 36 m² e empregava nove pessoas.

Família - Além dos hóspedes e moradores do complexo, o Beach Park também é aberto a visitantes. As atrações renovam-se periodicamente. As crianças adoram. Adultos que estejam na onda, também.

Atrações radicais (como o toboágua Insano, de 41 m) ou moderadas (como a Correnteza Encantada, em que desliza-se num rio artificial numa boia), estão entre os preferidos.

E embora sejam as iscas lúdicas do lugar, o empreendimento ganha robustez com o Beach Park Suites Resort (com 182 apartamentos), o Beach Park Acqua Resort (com 225), o Oceani Beach Park Resort (com 131). E, como as águas não param de jorrar, neste mês foi inaugurado mais um: o Beach Park Wellness Resort.

O Wellness (em inglês, bem-estar), a propósito, se vende como ideal para hospedar famílias. São 360 apartamentos com 2 ou 3 quartos, com áreas que vão de 58 m² a 135 m².

Além das piscinas, o relax está garantido no Beach Spa, com sete salas para massagens e quatro saunas. Já as crianças têm espaços exclusivos, o Kids Club (sala com brinquedos e monitores) e o Espaço Kids do restaurante.

Crescimento - De acordo com o diretor geral do Beach Park, Murilo Pascoal, o crescimento do empreendimento tem sido constante. No ano passado, cresceu 7% em relação a 2011 e teve um total de 843 mil visitantes. A ocupação de 70% em 2012 também é considerada um trunfo.

Para Pascoal, o fato de o Ceará ter "mais de 300 dias de sol" por ano, o governo do Ceará investir no turismo, aliado à "naturalidade do cearense em bem servir", tem atraído sobretudo turistas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Não à toa, eles potencializam o atendimento e serviços com novidades, como a inauguração, no último fim de semana, do Espaço Cabanas, localizado no Maremoto. Trata-se de uma piscina com ondas — a maior da América Latina, com três milhões de litros de água — a poucos metros do mar e seus incontáveis litros.

Os oito chalés são garantia de privacidade e acomodam até 20 pessoas. As diárias ficam entre R$ 170 e R$ 320, com direito a espreguiçadeiras, sofás, TV, frigobar e serviço de garçons.

Gastronomia - Embora o paisagismo tire proveito da natureza, é na gastronomia que o Beach Park é mais cearense. E os aplausos vão para o chef francês Bernard Twardy, autor do livro Cozinha Tropical Cearense, que tem revolucionado a culinária local.

"Estamos felizes porque nosso trabalho está sendo replicado por outros chefs", diz Bernard. Ele faz milagres com carne-de sol, camarão de cativeiro, cabrito e linguiças, entre outros itens emblemáticos da região.

E foi certa vez, quando se apresentou num evento após a talentosíssima chef baiana Dadá, que teve consciência que a culinária de lá tinha pouca identidade. Trabalhou duro e o resultado pode ser comprovado por lá em qualquer estação.

* O repórter viajou para Aquiraz (CE) a convite do Beach Park.

