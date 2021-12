Barbados dá US$ 200 aos brasileiros que visitarem a ilha

Os brasileiros que precisavam de mais um motivo - além das belas praias - para visitar Barbados já pode preparar as malas. O governo lançou a segunda edição do programa que dá um bônus de US$ 200 (R$ 460) para cada brasileiro que visitar a ilha de 1º de maio a 19 de dezembro. Para se inscrever, é só acessar o site oficial de Turismo do Governo de Barbados, que está, inclusive, em português do Brasil para atrair ainda mais os nativos do nosso País.

Para participar, é preciso ter comprado o pacote de viagem de no mínimo sete noites até o dia 31 de março. Serão entregues oito cupons de US$ 25 que podem ser gastos em restaurantes, hotéis, aluguel de carros e shoppings do País localizado no Caribe.

Também é possível gastar em pontos turísticos como a Caverna Harrison, considerado um dos pontos mais bonitos do planeta com stalactites e stalagmites, rios subterrâneos e formações rochosas; a mais antiga destilaria de rum do mundo, a Mount Gay Rum, aberta em 1703; casa que serviu de residência de George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos e um safari na ilha à borde de um jipe.

Além disso, é capaz do visitante se encontrar com a cantora Rihanna, natural do País que está sempre se divertindo na noite de Barbados.

