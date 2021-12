Bar com estilo em hotel é opção para conhecer em NY

O luxuoso hotel WestHouse Hotel New York, no coração de Manhattan, inovou este ano com um espaço exclusivo para seus hóspedes e convidados. Trata-se do The Den, um bar inspirado nos bares secretos da época da Lei Seca nos Estados Unidos, nos anos de 1920 a 1933.



O espaço foi decorado como uma sala de estar sofisticada, dividida em áreas mobiliadas, para dar um ar intimista. Uma biblioteca e uma antiga lareira ajudam a criar a atmosfera de exclusividade do The Den.

