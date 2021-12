Baleias-jubarte atraem visitantes ao litoral baiano

Está aberta a temporada de visitação de baleias-Jubarte (Megaptera novaeangliae) no litoral baiano. A estimativa do Instituto Baleia-Jubarte (IBJ) é que, até outubro - em Abrolhos e região do extremo sul, até novembro -, cerca de 4 mil pessoas participem do turismo de observação que ocorre em seis localidades baianas.

Neste período, é possível ficar a 100 metros dos mamíferos, que pesam entre 35 a 40 toneladas, medem cerca de 16 metros e estão em fase de acasalamento e reprodução pela costa brasileira.

De águas calmas, mornas e rasas, o Banco dos Abrolhos é o maior berço reprodutivo do Atlântico Sul, concentra cerca de 90% dos 14 mil animais que chegam ao litoral do País.

Os passeios são realizados por nove operadoras de turismo parceiras do IBJ, que trabalha com pesquisa e preservação da espécie desde 1987.

<GALERIA ID=18582/>

As saídas são diárias, mas dependem das condições do tempo. "Só temos como precisar, se o barco vai sair, na hora. O melhor período começa em setembro", disse Paulo Limoncic, um dos sócios da Portomar.

O ingresso custa, em média, R$ 150 por pessoa, com preços especiais para grupos e crianças até 10 anos e grupos e R$ 90 para crianças até 10 anos. Os passeios são feitos em escuna com capacidade para até 35 pessoas e duram de uma a três horas.

"A duração do passeio depende do momento em que elas aparecem. Geralmente, encontramos o primeiro grupo em 10 a 40 minutos depois de partir da praia", conta Fábio de Paula, um dos diretores da Praia do Forte Turismo.

Por determinação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), meia hora é o tempo máximo de aproximação dos animais.

O ponto de partida da viagem pelo universo do mamífero é o IBJ. Lá, entre 9 e 9h30, os turistas assistem a palestra que aborda aspectos do comportamento, ciclo de vida e principais características das baleias.

Depois, é a vez de aprender normas de segurança, procedimento de embarque, além de orientações de comportamento a bordo. Os pacotes, geralmente, oferecem bebidas, alimentação e seguro específico para a atividade.

O auge de cada passeio são os saltos e o canto, exclusivo dos machos, que tornam a visita inesquecível. "É um espetáculo. Ver um animal desse porte fazendo acrobacias emociona qualquer pessoa. Não parece que pesa tanto. O canto também é fantástico. O tempo passa rápido perto delas", disse o bancário Jorge Lima, que fez o passeio na semana passada.

Ciclo

Conhecida também como baleia corcunda (por causa de uma corcova embaixo da nadadeira dorsal) as jubartes estão presentes em todos os oceanos. Durante a migração anual, elas se alimentam de krill (camarão minúsculo), durante o verão, em águas polares na Antártica (a 4,5 mil quilômetros do litoral brasileiro), e no inverno seguem para as águas tropicais e subtropicais.

No Hemisfério Sul, chegam a partir dos meses de junho e julho, ficando até novembro e dezembro. Podem ser vistas do Rio Grande do Sul ao Piauí, incluindo o Arquipélago de Fernando de Noronha e o Atol das Rocas, no Rio Grande do Norte.

As fêmeas com filhotes são sempre os últimos a deixar a costa brasileira, pois os recém-nascidos precisam aumentar a camada de gordura, com ingestão do leite materno, e desenvolver a musculatura e habilidades motoras para a viagem de volta.

adblock ativo