Bahiatursa inicia operação Até Breve para São João

O Carnaval acabou, a rotina volta ao normal e a contagem regressiva é iniciada agora para o São João. Os turistas que estiveram na Bahia para a folia retornam às suas cidades, porém a Operação Até Breve, promovida pela Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado (Bahiatursa), convida todos eles a retornarem para o Estado nos festejos juninos.

Um trio musical nordestino esteve no Aeroporto Internacional de Salvador, nesta quarta-feira de Cinzas, 6, e se despediram desejando aos visitantes uma boa partida. Em entrevista ao 'Acorda Cidade', a turista de Fortaleza, Marcele Cavalcante ficou encantada com a iniciativa. "Foi sensacional. Estava um pouco triste por estar indo embora depois de um Carnaval tão maravilhoso. Mas, ao chegar aqui no Aeroporto, essa surpresa me deixou emocionada e levantou muito meu espírito. A Bahia tem essa capacidade de levantar nossa energia. Com certeza, irei retornar no São João para conhecer essa festa tradicional", afirmou.

O superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado, destacou o êxito da operação, que envolveu o Porto e o Aeroporto de Salvador durante o Carnaval. "A ação é coroada pela Operação Até Breve, enfatizando a importância das festas juninas para a Bahia, que acontecem em todo o estado". A Operação Até Breve volta a ser realizada no sábado, 9 e domingo, 10, no Aeroporto.

adblock ativo