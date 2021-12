Bahiatursa discute fortalecimento do mercado LGBT

Representantes da Bahiatursa e empresários dos setores turístico e de entretenimento reuniram-se n segunda-feira, 20, no Centro de Convenções da Bahia, em Salvador, para discutir o fortalecimento do segmento LGBT nos principais destinos do Estado. Na ocasião, a presidente da Associação Brasileira de Turismo para Gays, Lésbicas e Simpatizantes (Abrat-GLS), Marta Chiesa, apresentou alguns números relativos ao segmento no Brasil e no mundo.

Segundo Chiesa, o universo LGBT representa 6% dos consumidores brasileiros, e o perfil do público formado por lésbicas, gays, bissexuais e transexuais tem um gasto médio quatro vezes maior que o turista convencional de lazer. Marta Chiesa também falou sobre a importância da Parada Gay de São Paulo como evento de atração de fluxo e gerador de riquezas para o município. "Há um incremento de R$ 360 milhões na economia paulistana, fazendo deste o segundo principal evento do município, atrás apenas do GP de Fórmula 1", acrescenta.

A presidente da Abrat afirmou ainda que o público gay tem condições de investir em programas culturais e outros segmentos como o turismo de aventura. "Isto traz ganhos sociais para o destino e não apenas ganhos econômicos", completa.

Outro aspecto destacado por Chiesa é o fato de o público LGBT ter disponibilidade para realizar viagens em qualquer época do ano, não dependendo dos períodos considerados de alta estação.

Respeito à igualdade - O secretário do Turismo da Bahia, Domingos Leonelli, ressaltou que a Bahia é um destino que respeita a igualdade de gênero, raça e orientação sexual, "que são direitos constitucionais". No que tange à promoção do destino, o secretário ressaltou a criação da Semana da Diversidade, evento que é concluído com a Parada Gay de Salvador, que agora faz parte do calendário turístico da cidade. Este ano, a II Semana da Diversidade ocorrerá de 1º a 8 de setembro, em Salvador.

O diretor de Serviços Turísticos da Bahiatursa, Weslen Moreira, disse que o evento baiano voltado para a diversidade será amplamente divulgado durante a Parada Gay de São Paulo, que acontece no próximo dia 2 de junho.

