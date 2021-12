Bahiatursa apresenta 40 novos roteiros de viagem no estado

Quarenta novos roteiros das 13 zonas turísticas do estado foram apresentados nesta quinta-feira, 5, pela Empresa Baiana de Turismo (Bahiatursa), na Feira das Américas, no Anhembi, em São Paulo. O evento, promovido pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), teve início na última quarta-feira e segue até o próximo domingo.

Os novos produtos incluem visitas a comunidades quilombolas, no Recôncavo; fábricas de chocolate e aldeias indígenas, no litoral sul; esportes de aventura, na Chapada Diamantina e Baía de Todos-os-Santos; e patrimônio histórico e roteiros gastronômicos, em Salvador.

Os destinos foram selecionados a partir de reuniões entre comissões técnicas da Bahiatursa e da Secretaria do Turismo do Estado (Setur), representantes de redes hoteleiras e operadoras locais e regionais de transporte.

Os roteiros serão integrados aos segmentos já existentes. No segmento de ecoturismo e aventura, por exemplo, a empresa D'Aventura lançou as atividades trilha e canoagem, na Ilha de Itaparica. "O objetivo é aproveitar o nosso potencial natural, incrementando atividades de lazer", afirma o diretor da empresa, Tiago Valois.



O secretário de Turismo do estado, Domingos Leonelli, afirma que os roteiros de esporte e aventura são seguros. Segundo ele, o acidente sofrido pelo francês Sébastien Bochê, na Chapada Diamantina, foi motivado por uma excursão individual. "O local dispõe de operadores e guias treinados para acompanhar os turistas com segurança na região", disse.

Na feira, também foram lançados os roteiros Salvador e Praia do Forte - cultura e natureza, cacau com dendê -, Morro de São Paulo e Ilhéus, Rota da Liberdade, em Cachoeira; Rota dos Diamantes, na Chapada Diamantina; aventura e cultura, na Costa das Baleias, e Raízes do Sertão, nesta região da Bahia.

"A Bahia concentra a maior diversidade turística do País, e temos que aproveitá-la ao máximo", disse Leonelli. Segundo ele, o primeiro segmento mais procurado é o de praias e sol; o segundo, é o de cultura.

Viagem - Outra novidade apresentada pelo secretário foi a conquista de voos diretos e diários para Buenos Aires, na Argentina. Segundo ele, o representante da Aerolíneas, Ariel Rodriguez, já encaminhou o pedido à Agência Nacional de Aviação (Anac). A previsão é que o deslocamento esteja disponível entre o final de novembro e início de dezembro. "A Argentina é o principal emissor de estrangeiros para a Bahia, com fluxo de 15o mil por ano", acrescenta.

"Há algo errado com o investimento em viagens aéreas. Apesar de 80% das viagens internacionais serem feitas por um percurso menor que 6 horas, mais de 80% dos recursos publicitários e promocionais da Embratur estão direcionados a viagens com mais de dez horas", diz.

Na ocasião, a Setur também apresentou o calendário de verão e expôs serviços como o Disque Bahia Turismo, call center que funciona 24h, atendendo em inglês, português e espanhol.

A novidade do calendário de verão 2013, segundo Leonelli, é que o projeto Espicha Verão será realizado nos dias 27,28 e 29 de março, no Pelourinho, período menor que o do ano passado.

adblock ativo