Bahia terá novos voos para a Argentina

A partir de 1º de janeiro, a Bahia vai ganhar sete voos diretos da companhia Aerolíneas Argentinas. Até março, serão três rotas semanais para Salvador e quatro para Porto Seguro. A novidade foi confirmada anteontem pelos dirigentes da companhia ao secretário do Turismo da Bahia, Domingos Leonelli, durante a Feira das Américas (Abav), que termina hoje no Rio de Janeiro.

"Cada voo vai trazer, em média, 150 passageiros. Cada um deles gasta, em média, R$ 4 mil aqui", estima o secretário estadual de Turismo, Domingos Leonelli. Os voos sairão de Buenos Aires, Córdoba e Rosário. Um dos efeitos esperados com as novas rotas da Aerolíneas é a realização de quatro voos semanais regulares para Salvador a partir de março.

A diretora de mercado internacional da Bahiatursa, Rosana França, espera que o aumento dos voos da Argentina para a Bahia faça surgir rotas vindas de outros países da América do Sul, como Peru, Colômbia e Chile

Leonelli revela que o acordo foi resultado de um longo processo de negociação com Aerolíneas. Para garantir as rotas aéreas, o Estado comprometeu-se a divulgar a Bahia como destino turístico. No mês que vem, os novos voos serão anunciados na Feira Internacional de Turismo da América Latina, que acontecerá em Buenos Aires.

O presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes de Salvador e Litoral Norte, Sílvio Pessoa, acredita que a nova rota terá um impacto importante para o setor. "Sempre que temos uma boa notícia, outras costumam vir a reboque. Esperamos que isso incentive outras operadoras", avalia Pessoa.

