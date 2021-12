Bahia obtém U$$ 50 milhões para investir no turismo

Um contrato de financiamento de US$ 50,8 milhões para ser aplicado no setor turístico foi assinado nesta quarta-feira, 23, entre o Governo da Bahia e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Além do financiamento, o governo da Bahia investirá mais US$ 33,9 milhões, totalizando US$ 84,7 milhões, o equivalente a R$ 208 milhões, dentro do programa Prodetur Nacional.

De acordo com o governo, o projeto investirá em valorização de produtos turísticos e em marketing, focando principalmente o patrimônio cultural e o turismo náutico do estado, fortalecimento institucional, melhora de serviços básicos e gestão socioambiental com a intenção de promover a sustentabilidade de 18 municípios na Baía de Todos-os-Santos.

A capital baiana também contará com importantes intervenções como a requalificação do entorno das ruas Chile, Rui Barbosa e Praça do Tesouro, que ganharão iluminação subterrânea e pavimentação. As melhorias incluem ainda a implantação de uma feira de antiguidades na região e construção de um gradil artístico para o Museu da Cultura Afro Brasileira (Mucab), informa o governo.

O Prodetur Nacional Bahia promete investimento em píeres e atracadouros, capacitação profissional e empresarial e ações de preservação ambiental. Espera-se que mais de 1.6 mil empregos diretos sejam criados.

Estão previstas também a construção de quatro bases náuticas, que terão estações com lan house, espaço para embarcações, posto de informação, sanitários, comércio de artesanato e prestadores de serviços.

