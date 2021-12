Bahia lidera o crescimento do turismo no Brasil

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que a Bahia, neste ano, tem o melhor turismo desde 2014. O índice referente aos serviços do setor cresceu 2,8% em agosto, enquanto no Brasil foi negativo, com -2,9%.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), com os índices do mês de agosto, as atividades ligadas ao turismo na Bahia mantiveram o desempenho positivo no acumulado de 2019 (2,3%) e nos últimos 12 meses (2,5%).

O secretário do Turismo, Fausto Franco, descreveu que o crescimento é resultado do trabalho que vem sendo feito para qualificar os serviços turísticos e promover o destino.

