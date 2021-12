Bahia lança novo Observatório do Turismo

Reunindo uma série de dados, indicadores e pesquisas referentes à atividade turística do Estado, a Secretaria do Turismo (Setur-BA) lança, na próxima quarta-feira, 11, às 10h, o novo Observatório do Turismo. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação estadual (Secom-BA), o Termo de Cooperação Técnica entre a Setur e a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) será assinado.

A parceria vai permitir que o Boletim de Análise Conjuntural do Turismo na Bahia seja editado.

