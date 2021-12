Bahia International Guide traz roteiro turístico nada óbvio

O melhor da Bahia em 304 páginas. Esta é a proposta do Bahia International Guide, guia que será lançado nesta quinta-feira, 30, a partir das 19 horas, no Palacete das Artes - Museu Rodin.

Escrito em três idiomas (português, inglês e espanhol), o livro apresenta a Bahia por meio de elementos característicos da cultura local, e oferece ao leitor um roteiro para conhecer o estado além do óbvio. O guia é dividido em sete editorias: Cultura e História, Belezas Naturais, Gastronomia, Cafés e Quitutes, Compras, Dia e Noite e Corpo e Mente.

No lançamento, os 500 convidados vão conferir a apresentação do maestro Lettieres Leite e a Orquestra Rumpilezz, além da Mostra Arte Gastronomia, com grandes chefs baianos e menus preparados ao vivo por eles. Dentre os nomes confirmados, estão os dos chefs Beto Pimentel (Paraíso Tropical), Alessandro Narduzzi (La Lupetta), Zezinho (Ercolano), Caco Marinho (Doc e Cabalitto) e Daniel Conceição (Bacco).

O prefácio tem assinatura da dramaturga e escritora Aninha Franco, e o livro conta com imagens de importantes nomes da fotografia, como Eduardo Moody, Tito Casal, Henrique Martins e Marc Dumas. O livro está atento ainda às questões propostas pelas novas mídias, e por isso mesmo, suas páginas contém QR Codes, por meio dos quais o leitor tem acesso a links e mapas.

Com projeto gráfico assinado por designers vencedores do Prêmio Design do Museu da Casa Brasileira (MCB), o Bahia International Guide poderá ser consultado nos mais variados locais, como grandes hotéis, salas de espera de aeroportos, espaços culturais, grifes, dentre outros espaços.

Caminhos Fotógrafa e curadora das imagens do livro, Marisa Vianna conta que sentia falta de uma publicação que fosse além do óbvio turismo da Bahia, que exalta somente o lado folclórico do estado. "Queria que o livro mostrasse a Bahia que a gente conhece, a Bahia de muitas Bahias".

Segundo ela, a seleção das imagens tentou ser bastante democrática, de forma a atender às necessidades dos mais variados tipos de leitor. "Qualquer um que chegue aqui vai ter uma porta aberta, a tônica do guia foi essa. Trabalha desde o simples até o chique, é um percurso, um caminho para quem nunca veio à Bahia, para quem não conhece. Realmente, estava faltando isso", considera.

