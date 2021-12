Bahia International Guide traz roteiro turírstico diferente

A segunda edição do Bahia International Guide se propõe a mostrar que o Estado tem muito mais além do óbvio. A publicação, que será lançada nesta terça-feira, 22, em um evento para convidados no Palacete das Artes, apresenta as principais marcas da cultura baiana em 304 páginas, onde se destacam belas imagens.

"O livro traz a Bahia do dendê, com o tradicional, como a moqueca de carne do Porto do Moreira, mas também extrapola essa Bahia com os contemporâneos, com o que há de mais novo. Cultura é tudo o que a gente acumula durante a vida", afirma Carla Maciel, diretora da Agência Agosto, responsável pelo projeto.

Na opinião da produtora, um dos grandes méritos do guia é ter metade de suas páginas dedicadas ao patrimônio material e imaterial do estado.

Com texto em português, inglês e espanhol, o Bahia International Guide se divide em sete editorias: Cultura e História, Belezas Naturais, Gastronomia, Cafés e Quitutes, Compras, Dia e Noite e Corpo e Mente.

Em relação à primeira edição, lançada em 2012, a publicação foi atualizada e traz os estabelecimentos e serviços mais novos no Estado, a exemplo do Sheraton Hotel da Bahia, do restaurante La Lupa, no Salvador Shopping, e do recém-reformado Hotel de Lençóis.

Mais que um guia

Com prefácio assinado pelo escritor Antonio Risério, o livro desvenda a Bahia pelas lentes de grandes nomes da fotografia do Estado, entre eles Adenor Gondim e Marisa Vianna.

"O resultado é um serial plástico, que foge daquela coisa do folclórico, dos mesmos ângulos. Você tem um outro nível de Salvador e de Bahia que não tem sido muito mostrado. É um livro belo de se ter, independentemente de ser um guia", diz Marisa, cujas fotografias no livro mostram a cultura do candomblé e dos índios tupinambás.

Outro diferencial do guia é apresentar trabalhos de artistas visuais da terra, como Iuri Sarmento, Maria Adair, Sara Victoria, Anderson AC, Naara Nascimento e Washington Arleo.

A interface arte e moda também é destaque no livro, apresentando os trabalhos dos já conhecidos Vitorino Campos, Irá Salles, Nádia Taquary, e dos novatos Aládio Marques, Jeferson Ribeiro e Juliana Rabinovitz.

O livro será lançado na Mostra Arte Gastronomia, em que 15 chefs dos principais restaurantes da cidade vão testar, em média, três pratos, que posteriormente poderão ser incorporados aos seus menus.

adblock ativo