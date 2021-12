Bahia ganha novos voos para os Estados Unidos

Salvador terá um aumento de 40% na oferta de poltronas de aviões saindo de Miami com destino direto a Salvador pela American Air Lines. Serão 870 novo assentos em voos que sairão cinco vezes por semana. A American Airlines vai disponibilizar um Boeing 757 com 174 assentos, sendo 14 executivos e 160 classe econômica, com preço médio de US$ 1 mil.

Verão - A Bahia também terá voos diretos para cinco países no verão: Estados Unidos, Espanha, Portugal e Alemanha. A Argentina terá 16 voos semanais entre 1º de janeiro e 28 de fevereiro.

