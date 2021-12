Bahia ganha mais um voo direto para Lisboa

Como parte das comemorações ao Dia Mundial de Turismo, foi inaugurado na quinta-feira, 27, o novo voo direto e regular Lisboa/Salvador/Lisboa, operado pela companhia portuguesa Sata Linhas Aéreas.



Com capacidade para 220 lugares, o Airbus A330 pousou no pátio do Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, por volta das 20h, trazendo a bordo artistas, operadores de viagem, autoridades políticas de Portugal, além da diretoria da aviação.

Os voos semanais sairão sempre às quintas-feiras, às 15h20 de Lisboa com destino à Salvador, e decola do Aeroporto Luís Eduardo Magalhães às 22h30, das sextas-feiras, rumo à terra lusitana.

Com esse novo voo, Salvador passa a ter 12 voos semanais para Portugal e Espanha, sendo um da Sata, sete da TAP e quatro da Air Europa, o que deve aquecer a temporada de verão na Bahia.

Acompanhado por duas baianas e pela superintendência da Infraero, o Secretário de Turismo da Bahia, Domingos Leonelli deu as boas-vindas aos passageiros, que permanecem em Salvador até o próximo dia 4, para um city tour na capital e no Litoral Norte. "Com este voo regular semanal, passamos para oito a frequência de voos diretos entre Lisboa e Salvador. O que é uma coisa rara, ter duas companhias aéreas de um mesmo país, operando para um mesmo destino. Isso fortalece ainda mais o nosso turismo e tende a tornar Salvador um hub (portão de entrada) do Nordeste", afirma Leonelli.



De acordo com o Presidente da Sata, Antônio Menezes, a operação para o Brasil, sobretudo para a Bahia é um passo importante na estratégia de crescimento da empresa, que já atua no mercado português há 65 anos. "A Sata é uma companhia séria, que oferece um bom produto e boas condições de preço para todos os seguimentos. Estamos muito satisfeitos com essa nova rota. Acreditamos ser muita promissora", declara Menezes.

Nesta sexta-feira, 28, será inaugurada a nova loja da Sata, no Aeroporto Internacional de Salvador, às 19h.

