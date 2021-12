Bahia e Gramado lideram destinos preferidos dos brasileiros

Porto Seguro e Praia do Forte, ambos na Bahia, e Gramado, cidade no Rio Grande do Sul, são os destinos preferidos dos turistas brasileiros, segundo levantamento feito da ClickOn, responsável pela agência de viagens Dudi.

Além das baianas, aparecem na lista Maragogi, em Alagoas, Fortaleza (CE) e Natal (RN). Os destinos nordestinos representaram 25% da preferência do público. Gramado ficou com 22% da preferência, seguido por Florianópolis (10%) e Caldas Novas (9,8%).

O levantamento foi realizado levando em consideração a procura por pacotes turísticos entre janeiro e agosto de 2013.

