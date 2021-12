Bahia conta com novas rotas para Valença e Lençóis

A Bahia contará com novas opções de rota para alguns de seus principais destinos turísticos. A partir de 7 de setembro, a nova rota Valença/Salvador passa a operar aos domingos, pela Passaredo, com partida às 12h15 de Valença e chegada ao Aeroporto Internacional de Salvador às 12h45. O voo se junta a outro que havia começado a operar no mesmo trecho em junho.

De acordo com o Secretário do Turismo, Domingos Leonelli, já está em operação o voo da Trip de Salvador para Lençóis, quinta e domingo, e a Setur trabalha na implantação de um voo da Azul para Paulo Afonso. "Os entendimentos estão bastante adiantados e se concretizando nos próximos dias. Só falta a Azul assinar a documentação com o Estado para definirmos a data do primeiro voo", acrescenta o secretário.

