Aventura e história no Rio São Francisco

Lagos e Cânions do São Francisco formam mais uma região banhada pelo Velho Chico, que foi assim definida para facilitar um melhor entendimento da geografia da Bahia e possibilitar a criação de novos roteiros e produtos para o turismo.

Na semana passada falei sobre Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, Remanso e Sobradinho, que pertencem à região do Vale do São Francisco. Hoje vou te levar por Abaré, Glória, Paulo Afonso, Rodelas e Santa Brígida. Lugares de cultura forte, com muito apelo para o turismo religioso, rica gastronomia, com inúmeras possibilidades para o turismo de aventura, turismo esportivo, turismo náutico, técnico-científico e turismo étnico. Uma Bahia que é múltipla, com muito o que mostrar e explorar.

Esta região tem cerca de 1.756 camas distribuídas entre hotéis e pousadas, e o principal município, Paulo Afonso, fica a 481 km de Salvador. Paulo Afonso tem atrações para o ecoturismo e para os esportes radicais. É de lá que partem os passeios pelos cânions do São Francisco, que impressionam pela beleza e impacto de uma natureza magnífica.

Sítios arqueológicos com pinturas rupestres datadas de 9 mil anos também fazem parte do roteiro turístico de Paulo Afonso, além de túneis, lagos, cascatas, pontes e o grande complexo hidroelétrico de Paulo Afonso, que podem e devem ser visitados.

Tribos nativas

Paulo Afonso faz limite ao norte com o município de Glória, ao sul com Santa Brígida, a leste com o estado de Alagoas, a oeste com Rodelas e sudoeste com Jeremoabo, e ainda tem Abaré - uma zona urbana com igrejas lindas construídas no século passado, que produz um belo artesanato de cerâmica, bordados e crochê, e convida para fartos banquetes que servem carneiros, cabritos e pescados.

Em Glória você vai poder visitar tribos nativas de tupis, gês, botocudos e cariris. Uma Bahia que surpreende e encanta. Um lugar que tem uma grande tradição cultural, que se destaca em representações religiosas e nas quadrilhas juninas. Não deixe de comer a famosa buchada e o doce de mamão com côco feitos em Glória. Dos deuses!

Talvez você já tenha ouvido falar que Maria Bonita, mulher de Lampião (chefe do bando de rebeldes conhecidos como cangaceiros), nasceu em Santa Brígida, município baiano que antes era conhecido como Itapicuru de Cima. O nome foi trocado quando o português Antonio Manoel de Souza, proprietário de muitas terras, decidiu, depois de viúvo, doá-las, batizando-as Santa Brígida. Um lugar que tem muita história pra contar... entre elas a do penitente Pedro Batista da Silva, que ficou famoso por curar as pessoas e livrá-las dos maus espíritos.

Pedro Batista fez tanto sucesso que acabou por incluir Santa Brígida no Roteiro Turístico e Cultural Religioso Nacional. Santa Brígida também produz um artesanato que usa o ouricuri (uma espécie de côco), o sisal e o couro como matérias-primas.

As danças típicas de Santa Brígida-São Gonçalo, Os Bacamarteiros e o Maneiro-Pau- também são atrações do lugar, assim como a Procissão dos Penitentes, cujos participantes saem com as cabeças cobertas e se autoflagelam. Não deixe de visitar a Capela de São Jorge, a Casa do Beato Pedro Batista e a Capela de São Gonçalo.

Potencial baiano

O município de Rodelas completa o roteiro pelos Lagos e Cânions do São Francisco. É onde você vai poder visitar a tribo tuxá, com 850 índios que vivem numa área de 7 mil hectares e costumam fazer as honras da casa apresentando rituais indígenas como o Toré, que evoca a força da natureza para um culto dos espíritos. Um turismo diferente, num lugar que mistura a caatinga com o São Francisco, que produz um artesanato feito no tear manual para enfeitar a vida com mantas e colchas lindas.

Tudo isso é a Bahia. Uma Bahia que se apresenta e se oferece sob uma grande variedade de aspectos culturais impressos no dia a dia de um povo que gosta de gente, que se esforça por um receptivo de boa qualidade, e tem tentado se aprimorar na arte do bem-receber.

Mesmo com distâncias tão pequenas entre um município e outro, é incrível como muda o jeito de ser, a gastronomia, a dança, o canto, a arte, a fé, a paisagem e até o sotaque do baiano. Uma Bahia para se aventurar. Uma Bahia que tem vocação para o turismo e aos poucos se descobre, se aprimora e se potencializa. Uma Bahia que a vale a pena conhecer, que gosta e precisa se espalhar pelo mundo. Faça turismo pela Bahia. Depois não se avexe em contar.

