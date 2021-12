Autorizadas viagens turísticas curtas de van e micro-ônibus

As agências de turismo vão poder usar, a partir do dia 5 de agosto, micro-ônibus e vans (de 8 a 20 passageiros) para o transporte de turistas em viagens interestaduais e internacionais de até 540 quilômetros. Uma resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou a viagem que, até agora, era proibido para veículos que ofereciam menos de 20 lugares.

Segundo a coordenadora-geral de Competitividade e Inovação do Ministério do Turismo, Tamara Galvão, a mudança tem pontos positivos. "Ajuda a criar um novo nicho de mercado para empresas que já atuam no segmento, mas não podiam fazer o transporte interestadual", disse, em entrevista ao site do Ministério do Turismo.

Na avaliação de Carlos Vieira, presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagem no Distrito Federal (Abav-DF), a nova regra irá impulsionar o turismo de curtas distâncias no país. "É um estímulo que vem em boa hora e deve ajudar o mercado a enfrentar este período de estagnação econômica", afirmou ao MTur.

Dados da Agência apontam para 3.719 empresas habilitadas a oferecer o serviço no Brasil e 25.551 ônibus autorizados. Por ano, são mais de 308 mil autorizações de viagens interestaduais e a expectativa é que, a partir de agora, esse número cresça ainda mais devido à possibilidade de uso dos micro-ônibus e vans.

