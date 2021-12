Atrações turísticas no Peru vão além de Machu Picchu

Entre imponentes muralhas de pedras construídas pelos incas com alto nível de conhecimento técnico, uma paisagem de tirar o fôlego se destaca ao fundo: Machu Picchu.



Todo esse cenário é marcado pelo frequente contraste entre desertos, floresta e cordilheiras nevadas, o que demonstra que o que existe ali vai muito além do que foi construído pelas mãos do homem.



O Peru se destaca, sobretudo, pela riqueza histórica. O território peruano abrigou o Império Inca, considerado o maior Estado da América pré-colombiana. Já no século 16, seu território foi elevado a vice-reinado pelo Império Espanhol.



Cada canto do país respira esse legado que não consta apenas no imaginário dos habitantes e nos documentos históricos: a herança está viva e se mostra em cada construção que conseguiu resistir aos efeitos do tempo e dos constantes abalos sísmicos que afetam a região. No entanto, não é só a história que dá o tom ao país.



A diversidade cultural do país se reflete em mais de 50 línguas nativas, algumas ainda em uso, como o quéchua. Nas avenidas e ruelas, o colorido dos teares é presença constante.

Manuseados por delicadas mãos femininas, por eles passam fios de lã retirados das lhamas e alpacas, animais típicos das regiões dos Andes.



Na mesa, uma infinidade de sabores e aromas foram responsáveis por elevar o Peru a um dos principais expoentes da alta gastronomia mundial. Tudo isso explorando o que a terra e o mar oferece em abundância, como o milho, a batata e o pescado.



No país, o catolicismo predomina e é mais uma das heranças da conquista espanhola. No entanto, pequenos rituais da religião inca, marcada pelo culto à natureza, estão ligeiramente incorporados ao dia a dia do peruano. Afinal, é preciso agradecer a Pachamama (Mãe Terra) por tudo de farto que brota do seu chão fértil.



Potencial turístico



Foi essa infinidade de atrativos que elevou o Peru, nos últimos anos, a um dos destinos mais procurado por viajantes do mundo inteiro.



De acordo com dados da Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperu), órgão de promoção turística do destino, somente no ano passado, o país recebeu mais de 3,2 milhões de visitantes.



O número representa um aumento de 64,5% do fluxo de pessoas desde 2010. Por conta disso, o turismo é um dos setores que mais cresce no país, ficando atrás apenas da pesca e mineração.



Desde 2009, a indústria do turismo peruano cresceu 25%, taxa maior do que as registradas nos demais países da América do Sul.



O país tem chamado a atenção de visitantes dos Estados Unidos, Chile, Argentina, Reino Unido, França e Alemanha. No entanto, a presença mais marcante é a dos brasileiros: do total de turistas registrado em 2013, 140 mil eram do Brasil.



Os mesmos estudos da Promperu apontam, ainda, que esses visitantes aprovaram o novo destino: a taxa de satisfação dos turistas depois de visitar o Peru registrada nos últimos cinco anos é de 94%.



Não é difícil entender o motivo de tamanho encantamento por parte dos visitantes. Embora não haja explicação concreta para tudo que foi erguido no Peru, vale a pena contemplar o valor universal desse lugar místico.



