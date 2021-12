Atlanta é muito mais do que porta de entrada dos EUA

Sorrisos largos, gentilezas e um sotaque inglês arrastado, meio cantado, são as primeiras certezas de que se está na parte de baixo dos Estados Unidos. A tradição de hospitalidade do sudeste e a fama de ser uma das mais agradáveis cidades norte-americanas são apenas alguns dos bons motivos para estender a passagem por Atlanta, capital da Georgia, e maior porta de entrada no país, principalmente para quem vem da América do Sul.

A convite da Delta Air Lines, que controla suas operações direto do aeroporto Hartsfield Jackson (mais movimentado no mundo) e investiu na renovação da classe executiva dos Boeing 767-300 nos voos que partem de Brasília (DF), A TARDE conheceu Atlanta, uma cidade que mistura o progresso com o passado e foi importante no movimento pelos direitos civis dos negros nos EUA.

Passou também por New Orleans, na Luisiana (leia na próxima segunda-feira, 17), e viu um local de cultura intensa, que aprendeu a se reconstruir após ser castigada pelo furacão Katrina, em 2005, e ser consumida pelo fogo duas vezes em sua história.

Miscelânea

Mais do que ser bem tratado, o turista tem uma grande gama de opções do que fazer e conhecer na cidade berço do líder negro Martin Luther King Jr. Atlanta é um cidade fácil de viver e consegue acumular as benesses de grande metrópole com o jeito interiorano de ser.

Dezenas de parques, museus, shoppings, jardim botânico, passeios a locais históricos como a casa amarela onde nasceu Luther King, ou o apartamento onde a escritora Margaret Mitchell escreveu o clássico E o Vento Levou, estão na lista.

Entre os destaques, o Parque e o Estádio Olímpico, criados para os jogos de 1996, além de pontos imperdíveis como o Center for Civil and Human Rights, local para se repensar a história do homem e seus direitos, além do World of Coca-cola, que é mais que um museu, e sim um santuário pop da bebida mais vendida no mundo. Para vê-los rapidamente, se pode usar o Peachtree Trolley, um serviço de ônibus especial em forma de bonde, com guia.

Abra espaço na agenda para ficar hipnotizado no Georgia Aquarium (segundo maior do mundo), onde se pode mergulhar ao lado de baleias e tubarões e até passar a noite lá.

Quem curte esportes é bem servido com NBA (Hawks), futebol americano (Falcons), beisebol (Braves), entre outros. Há ainda o Atlanta Movie Tours, um passeio pela indústria da televisão (sede da CNN) e cinema, com o circuito de filmes e séries gravadas por lá, a exemplo de Conduzindo Miss Daisy e The Walking Dead.

É em Atlanta, também, que os musicais da Broadway são testados antes de chegar a Nova York, e com preços muito mais baixos. Lá se respira cultura, com esculturas, grandes painéis e obras de artes espalhadas pelas ruas.

No meio delas, a Beltline, um grande cinturão para circulação sem carros que corta a cidade e revitalizou uma antiga área industrial com novas residências, esportes, diversos restaurantes, lojas e ateliês.

Aviação

Opção para quem gosta de aviação ou tem um tempinho a mais antes de pegar o avião é dar uma passada no Delta Flight Museum (Museu do Voo da Delta), que fica ao lado do aeroporto Hartsfield-Jackson, na sede da Delta Air Lines.

Com 6,3 mil m², o museu contém exposições com centenas de artefatos que documentam mais de oito décadas de história da Delta e o desenvolvimento da aviação comercial. Abriga ainda cinco aeronaves históricas, como um Travel Air 6B Sedan (primeira aeronave de passageiros da companhia), um Boeing 767 e um DC-3. Além disso, os visitantes podem ter uma experiência pilotando um simulador de Boeing 737-200, que é o único aberto ao público nos EUA.

A entrada custa US$ 12 (adulto), US$ 9 (acima de 65 anos) e U$$ 6 (até 17 anos). O simulador é mais salgado, custa US$ 395 uma "pilotagem" de cerca de 1 hora.

* O jornalista viajou a convite da Delta Air Lines

