Atenas quer recuperar o turismo perdido com crise econômica

Os hoteleiros atenienses e as companhias de cruzeiros esperam mudar a imagem pouco atrativa de Atenas após dois anos de distúrbios e greves quase diárias com ofertas que combinam as atrações culturais da capital com a beleza natural das ilhas do golfo Sarónico e das praias de Ática.

"Nosso objetivo é mudar radicalmente a imagem de Atenas, que se deteriorou nos últimos três anos devido à publicidade negativa", destacou o presidente da Associação de Hoteleiros de Ática e do Golfo Sarônico Aléxandros Vasilikós.

Uma opinião compartilhada pelo presidente da Associação Helénica de Propietários de Embarcações de Cruzeiro, Andonis Steliatos. "Em todos os países democráticos há manifestações e inclusive enfrentamentos com a polícia. Mas só os da Grécia permaneceram na capa dos jornais internacionais durante semanas, e isso é injusto", destacou Steliatos.

O presidente dos hoteleiros reconheceu que o setor também foi negligente nos últimos anos em relação à promoção de Atenas como destino turístico. "Nos últimos anos, achamos que o glamour dos Jogos Olímpicos de Atenas de 2004 seria suficiente para fazer de Atenas um destino turístico atrativo", reconheceu.

Queda livre - Apesar de que a região de Atenas tem 661 hotéis, dezenas de sítios arqueológicos importantes, museus, dezenas de quilômetros de praias e mais de 100 ilhas e ilhotas de uma beleza excepcional, a chegada de turistas nos últimos anos está em queda livre.

"Nada menos que 60% dos visitantes de Atenas ignora que a meia-hora do centro da cidade há praias bonitas, e 65% deles ignoram a existência no golfo Sarónico, a uma ou duas horas de itinerário com o navio, de tantas ilhas", admitiu Vasilikós.

Nos três anos da crise, pelo menos 40 empresas hoteleiras quebraram. Enquanto isso, os preços dos hotéis atenienses caíram 45% em média. "Os hotéis da região de Ática foram todos renovados por causa dos Jogos Olímpicos de 2004. Assim Atenas dispõe do parque hoteleiro em melhor estado da Europa", sustentou Vasilikós.

O presidente da Associação de Empresários de Embarcações de Cruzeiro, com 3.800 filiados e com uma frota de 4.500 navios de cruzeiro, 3.500 deles com sede em Ática, ressaltou a necessidade de combinar a visita dos turistas a Atenas com excursões diárias às ilhas próximas.

Campanhas e incentivos - Os hoteleiros atenienses tentam convencer o governo de estender os horários de abertura dos museus, um tema que até há um ano era tabu para o Executivo grego. Também tentam incorporar em sua campanha de promoção a multidão de eventos culturais na região de Ática, precisamente no verão.

"É muito complicado, mas já há progressos", destacou Vasilikós. "Aproveitaremos este ano o festival de jazz de Atenas (fim de maio) para organizar pequenos eventos com grupos de jazz nos hotéis.

