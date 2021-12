As peculiaridades da Escócia

Embora também faça parte do Reino Unido, a Escócia é bem diferente da Inglaterra, do País de Gales e da Irlanda do Norte, as outras nações que compõem o Estado. Marcado por crenças celtas, pelo som da gaita de foles, o xadrez das saias kilt e até a lenda do monstro do Lago Ness, o país preserva uma das paisagens mais belas e românticas da Europa, com cidades medievais, castelos, ilhas, rios e as montanhas verdes das Highlands.

A Escócia possui atrações para todos os gostos, incluindo as culturais ou aquelas voltadas para a natureza. Ao mesmo tempo em que possui centenas de castelos e cidades medievais, transportando o turista para o passado, a Escócia também conta com diversos atrativos para os aventureiros. Com mais de 700 ilhas, o país é repleto de rios, lagos (muitos lagos) e parques que deixam os amantes do esporte entusiasmados. É possível que a cada esquina o turista se depare com pessoas praticando ciclismo, arvorismo, trilhas, bicicross, entre tantos outros esportes radicais.

Atrações

Prova de que tamanho faz diferença, a Escócia é um país pequeno – cem vezes menor do que o Brasil e com uma população que é somente o dobro da cidade de Salvador –, mas enorme na quantidade de atrações para seus visitantes. Uma única viagem, se for curta, não dá nem para o começo.

O país tem uma forte tradição intelectual e literária, representada por grandes nomes, como o poeta Robert Burns, os escritores romancistas Robert Louis Stevenson e Walter Scott (A Dama do Lago e Coleção Waverly), além do filósofo David Hume. A Escócia é isto: uma terra de gente que conquistou o mundo em guerras, mas que conquista os corações de quem a visita com muito aconchego.

Ainda passeando pelo pequeno país, é possível encontrar um dos eventos culturais mais dinâmicos e ricos do planeta, o Festival de Edimburgo. Cinema, artes performáticas, teatro, música, artistas de rua e instalações multimídia. Tudo num único lugar.

Ness

Para exercitar o corpo, vale jogar um pouco de golfe nos ancestrais campos de Saint Andrews, a terra natal do esporte, ou escalar o Ben Nevis, ponto culminante do Reino Unido. O Loch Ness é, segundo os escoceses, uma parada obrigatória. Ainda que seja um lago sem muitos atrativos, ele abriga possivelmente a maior lenda do Reino Unido: o Monstro do Lago Ness. Isso atrai diversos turistas diariamente.

Para Victor Acuña, que esteve no país há uma semana, uma das partes mais encantadoras é, definitivamente, o Castelo de Edimburgo. "Na ida para o Castelo é tudo tão bonito que chega a doer os olhos (risos). Para cada canto que eu olhava, cada viela, ficava boquiaberto. O castelo fica em cima de uma colina. É encantador!", disse. O passeio para o castelo custa cerca de £17 (aproximadamente R$ 70).

Se o visitante não for fã de uísque, é bom saber que sairá de lá possivelmente apaixonado pela bebida. A Escócia possui uma tradicional e pujante indústria etílica. O uísque é marca registrada do país, logo, a cultura e tradição por trás de cada copo servido na Escócia tem grandes chances de dar um empurrãozinho e fazer o turista mudar de ideia, ou melhor, de gosto.

São várias destilarias pelo país, das maiores às menores e artesanais. As visitas guiadas e as instruções de degustação e história da bebida por si só são suficientes para deixar qualquer um embriagado de satisfação, celebrando a boa decisão feita na hora de escolher o destino da viagem.

Tradição

Um dos símbolos da Escócia é a gaita de fole, que por muitos anos foi associada às batalhas na Idade Média, sendo reconhecida como um instrumento de motivação aos bravos guerreiros escoceses. "Eles são muito patriotas e é tudo bem cuidado. Nos restaurantes as pessoas são simpáticas e receptivas. Enquanto se está lá, tem uma pessoa tocando a gaita para criar aquele clima durante a estadia dos turistas. E conseguem", conta Victor.

Os cafés são praticamente parte da cidade, tendo um a cada esquina que. Se o visitante estiver acostumado com os cafés da manhã leves do Brasil, talvez estranhe um pouco o escocês. "O café deles é super diferente, composto principalmente por bacon, ovos fritos e mexidos, linguiça, salsicha, feijão", explica Victor.

O acesso ao país é extremamente fácil. De Londres é possível pegar um trem e o trajeto dura cerca de 3 a 4 horas.

