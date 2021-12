Aruba: 8ª edição do Caribbean Sea Jazz Festival

Aruba prepara-se para a 8ª edição do Caribbean Sea Jazz Festival, evento anual que acontecerá nos dias 3 e 4 de outubro no Renaissance Festival Plaza, em Oranjestad.



No primeiro dia de festa, será celebrada a Noite Latina com show do maior destaque do festival, o cantor de bachata Prince Royce. Na mesma noite, tocam a banda colombiana Gualao e os músicos Eric Calmes & Friends. No segundo dia, chamado Noite do Jazz, está reservado para artistas internacionais como Candy Dulfer e Liv Warfield & New Power Generation Horns. O africano Richard Bona também subirá ao palco.



Ingressos disponíveis no site www.caribbeanseajazz.com.

adblock ativo