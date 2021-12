Artistas estrangeiros movimentam turismo no país

Apesar de setembro já bater à porta, o calendário de atrações internacionais que vem ao Brasil está recheado. As terras brasileiras serão palco para grandes nomes até o final deste ano. Agências como a Espaço Turismo, Tam Viagens e Salvatur oferecem serviços de receptivo para quem deseja viajar para ver os shows, com pacotes que podem ser customizados ao gosto do cliente.

Em setembro, a canadense Alanis Morissette faz oito shows, passando por São Paulo (2 e 3), Curitiba (5), Rio de Janeiro (7), Belo Horizonte (9), Recife (12), Belém (14) e Goiânia (16). No mesmo mês, a banda Scorpions aterrissa em Belo Horizonte (10) e São Paulo (20 e 21), com a turnê Final Sting Tour 2012. No final do mês, é a vez de Morten Harket, ex-vocalista da banda A-ha, presentear os fãs com shows no Rio (22), BH (23) e São Paulo (26). A consagrada estrela da música e dos cinemas Liza Minnelli também faz duas apresentações, dia 27, em São Paulo, e no dia 29, no Rio de Janeiro.

Festivais - Para a alegria do público mais jovem, acontece o Z Festival, dias 28, 29 e 30 de setembro, em São Paulo e no Rio de Janeiro, com as atrações teen The Wanted, Big Time Rush, Demi Lovato, McFly, dentre outros.

No mês seguinte, a banda norte-americana Linkin Park vem para São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, com a turnê Living Things, para apresentações nos dias 7, 8 e 10 de outubro, respectivamente. Bem próximo de nós, em Fortaleza, acontece o Ceará Music Festival nos dias 12 e 13 de outubro, trazendo Evanescence, The Used, Pitbull e Mick Hucknall, do Simply Red. Evanescence também faz shows em Porto Alegre (4), Rio de Janeiro (6), São Paulo (7) e Recife (11). Outubro também é o mês do Planeta Terra, dia 20, no Jockey Club (SP). O line up é composto por 13 atrações, dentre elas Kings of Leon, Garbage e Kasabian. Fechando o mês, Robert Plant, a voz do Led Zeppelin, vem ao Brasil com a banda The Sensational Space Shifters para shows em seis capitais: Rio de Janeiro (18), Belo Horizonte (20), São Paulo (22), Brasília (25), Curitiba (27) e Porto Alegre (29).

Em novembro, a cantora Lady Gaga desembarca pela primeira vez no Brasil, apresentando-se nos dias 9 (Rio) e 11 (SP). Os shows contam com a abertura da banda britânica The Darkness. Joss Stone apresentará em São Paulo (11), Belo Horizonte (13) e Rio de Janeiro (15) o show do álbum The Soul Sessions Volume 2. Para fechar o mês, Tony Bennett, lenda do jazz, também agracia o público brasileiro no fim de novembro e início de dezembro, com apresentações no Rio (29), São Paulo (1º e 2) e Porto Alegre (4). A rainha do pop Madonna abre dezembro com três mega shows: dia 2, no Parque dos Atletas, no Rio de Janeiro; dia 4 e 5 no estádio do Morumbi em São Paulo; e dia 9, no Estádio Olímpico de Porto Alegre. A cantora Norah Jones se apresenta em Porto Alegre (12), São Paulo (15) e Rio de Janeiro (16).

Data confirmada - O ano nem terminou e festivais como o Lollapalooza e o Rock in Rio já são atrações confirmadas em 2013 no Brasil. Ainda sem grades anunciadas, os dois festivais atraem um público jovem e trazem atrações de peso. O Lollapalooza acontecerá em março do ano que vem em São Paulo, enquanto o Rock in Rio tem previsão para o final de setembro de 2013.

Muitos já planejam suas viagens para o ano que vem. "É uma oportunidade de ver em dois fins semana muita coisa, que, se eu fosse ver fora do festival, me custaria muito mais dinheiro", opina Raphael Medeiros, 20, que irá pela segunda vez ao Rock in Rio e espera por bandas como Guns'n'Roses e Green Day.

Luana Cardoso, 20, também conta os dias para o Rock in Rio. "Estou me planejando desde o ano passado. Pretendo ir por agência, acho mais seguro e organizado", opina a estudante, que irá ao festival pela primeira vez. Ela já viajou através de agência para ver a banda favorita em 2008, o que facilitou a estadia na cidade. "O hotel ficava ao lado da casa de show, ajudou muito, era a primeira vez em São Paulo", conta.

