Arraial D'Ajuda e Trancoso encantam com lazer e relaxamento

Não só de festas universitárias, excursões escolares e festas de axé vive Porto Seguro. O destino do Litoral Sul da Bahia é reconhecido por suas belas praias de mar azul fortíssimo, cercadas por uma natureza exuberante. As vilas de Arraial D'Ajuda, Caraíva e Trancoso fazem da cidade um destino múltiplo, que encanta turistas em busca do rústico aos serviços de alto luxo.

Para quem prefere hotéis mais modernos do que as hospedagens da sede de Porto Seguro, o ideal é partir para Arraial D'Ajuda. A pequena vila, fundada em 1549 pelos jesuítas, é o destino para quem quer curtir uma vila cheia de história, mas que não abre mão de todas as facilidades da estrutura de hotéis, pousadas e bons restaurantes.

No centrinho, o Santuário Nossa Senhora D'Ajuda, o primeiro do Brasil, oferece uma visão panorâmica do verde da vegetação nativa da Mata Atlântica. As fitinhas coloridas amarradas nas grades que margeiam a Igreja, misturadas às cores da natureza, fazem do local uma parada obrigatória para a contemplação e, claro, para fotos.

Mar calmo

Opções de praia não faltam nos 90 km de extensão de areias de Porto Seguro. Quem quer visitar uma praia de águas calmas e cristalinas tem na Praia de Pitinga uma das melhores pedidas. O mar de água quente é rodeado por falésias avermelhadas.

O transporte é feito através das vans que ficam ao lado da balsa de Arraial D'Ajuda, ou através de agências de turismo da região.

Antes de escolher a sua barraca da praia, observe a exigência de consumação mínima dos estabelecimentos. Os valores são, em geral, mais caros do que os praticados em Porto Seguro. Um prato simples de frango, peixe ou carne do sol pode chegar a R$ 75. "Vale a pena. É tudo muito bonito, tranquilo", afirma a dona de casa Marlene Moreira, turista do Espírito Santo.

Além do banho, a praia de Pitinga tem areias que convidam à prática de esportes, como longas caminhadas, corrida e bicicleta. Por causa dos recifes, o ideal é observar as tábuas das marés, disponíveis em sites como o www.tabuademares.com, e programar a sua visita em horários de maré baixa.

Os mais aventureiros podem se inscrever no voo de parapente. Por R$ 200 é possível observar do alto toda a beleza natural por até 20 minutos. De julho a setembro, agências locais vendem passeios para observação de baleias Jubarte. Dóceis, é comum aproximarem-se dos barcos. Os passeios custam a partir de R$ 150 para adultos e R$ 75 para crianças de 6 a 12 anos. Crianças de até 5 anos não pagam.

Sombra e cafezinho

Depois de curtir a praia, o melhor programa do fim de tarde é passear no centrinho de Arraial D'Ajuda ou na Rua do Mucugê. O sorvete da Uai Uai é mais tentador sob as sombras das árvores na praça. Para garantir a volta para casa com produtos regionais e do Nordeste em geral, a indicação é Cachakaria. Há uma variedade de doces e comidas típicas, além das cachaças.

Uma das opções mais charmosas para o lanche do fim de tarde ou cafezinho é o Café da Santa, ao lado da praça principal. O café possui um jardim extenso e bem decorado. Seu menu oferece doces, tortas, cappuccino, mini-hambúrgueres e macarons. Ideais para quem deseja um lanche saboroso. Há também pratos leves, como filé de salmão, que custam entre R$ 24 a R$35,90.

Em sua concentração de bares, restaurantes e shows ao vivo da Rua do Mucugê, esqueça do axé e demais músicas populares que podem ser ouvidas em Porto Seguro. A trilha sonora de Arraial passa pela MPB, pop rock nacional e jazz. À noite, shows gratuitos diários ocorrem na Praça Caminho do Mar.

Ao esticar para o jantar, as opções são extensas e vão além da comida brasileira e baiana. Restaurantes japoneses, mexicanos, barzinhos com petiscos e criações gastronômicas originais podem ser encontrados nas ruas de paralelepípedos do centro comercial. Se passar pelo bar Aipim, próximo ao Beco do Jegue, não deixe de pedir a caipirosca de gengibre e pimenta rosa.

Hospedada em Arraial D'Ajuda, a empresária baiana Zena Williams elogia as opções de lazer do distrito. "Arraial é muito bom porque há essa variedade de pousadas e restaurantes. A beleza é diferente".

Os jornalistas viajaram a convite da Secretaria de Turismo de Porto Seguro e do Porto Seguro Convention Visitors Bureau

adblock ativo