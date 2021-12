Arquipélago de Noronha é eleito um dos melhores do mundo

O Brasil apareceu, pela primeira vez, entre os destinos com as melhores ilhas do mundo. O feito foi conquistado por Fernando de Noronha, que aparece na 10ª posição do prêmio Travellers'Choice 2015, realizado por um dos maiores sites de viagem do mundo, o Trip Advisor, que está presente em 45 países e registra cerca de 315 milhões de visitantes ao mês, além de ter mais de 200 milhões de avaliações de usuários. A pesquisa leva em consideração as avaliações de usuários que visitaram ilhas brasileiras e estrangeiras nos últimos 12 meses.

De acordo com estudo do Ministério do Turismo, o arquipélago de Fernando de Noronha é o destino mais desejado pelos brasileiros. O Parque Nacional Marinho é um santuário ecológico, rico em vida subaquática e águas cristalinas para a prática de mergulho e surfe. O Morro Dois irmãos, no mirante de mesmo nome, é um dos principais pontos de contemplação de suas belezas naturais.

A ilha número um do prêmio Travellers' Choice é Providenciales. Essa é a mais populosa das Ilhas Turcas e Caicos. A ilha Maui, no Havaí e Roatan, Ilhas da Baía em Honduras, compõem segundo e terceiro lugar respctivamente. A seguir, veja as listas completas das ilhas mais bem avaliadas no mundo e na América do Sul.

Confira lista das melhores ilhas do mundo:

1- Providenciales, Ilhas Turcas e Caicos

2- Maui, Havaí, EUA

3- Roatan, Honduras

4- Santorini, Grécia

5- Ko Tao, Tailândia

6- Madeira, Portugal

7- Bali, Indonésia

8 - Ilhas Maurício, Maurício

9- Bora Bora, Polinésia Francesa

10- Arquipélago de Fernando de Noronha, Brasil

Confira a lista completa das melhores ilhas da América do Sul:

1- Arquipélago de Fernando de Noronha, Pernanbuco, Brasil

2- Ilha Grande, Rio de Janeiro, Brasil

3- Ilha de Páscoa, Chile

4- Ilha da Providencia, Colômbia

5- Ilha de Santa Cruz, Ilhas Galápagos, Equador

6- Ilha de Chiloé, Chile

7- Ilha de Margarita, Venezuela

8- Ilha de San Andres, Colômbia

9- Ilha San Cristobal, Ilhas Galápagos, Equador

10- Ilha de Boipeba, Valença, BA, Brasil

